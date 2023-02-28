Depremzedelerden eşya taşıma firmalarına yoğun talep



Mehmet ÇINAR-İbrahim LALELİ/ HATAY, (DHA)DEPREMİN en çok etkilediği Hatay Antakya'da yaşayanlar, ağır, orta veya az hasarlı binalardaki eşyalarını, asansörlü eşya taşıma araçlarıyla kurtarmaya çalışıyor. Depremzedelerin eşya taşıma firmalarına yoğun talebi olduğu belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin en çok etkilediği bölgelerden Antakya'da, hasar almış binalardaki eşyalar, ev sahiplerinin isteğiyle eşya taşıma firmaları tarafından çıkarılıyor. Antakya'nın sokak veya caddelerinde, olası artçı sarsıntıda yıkım tehlikesi bulunan birçok binada, yasak olmasına rağmen eşya taşıma işlemi sürüyor. 14'er katlı toplamda 90 daire ve biri ağır hasarlı 2 bloktan oluşan Royals Park adlı sitede, aynı anda 5 nakliye firması günün erken saatlerinden itibaren, evlerden eşyaları aldı. Nakliyecilerden Bilal Aksoy, Ankara'dan geldiklerini belirterek, bölgede İstanbul, İzmir, Yozgat, Bursa gibi Türkiye'nin her tarafından nakliyecilerin olduğunu anlattı.

AÇIK ALANA BIRAKIP ÜZERİNE NAYLON SERİYORLAR

Aşırı nakliye talebi olduğunu kaydeden Aksoy, "İnsanlar çok mağdur. Biz burayı yüklerken 15-20 kişi geliyor, 'Bizim eşyamızı da taşıyın, bizi de götürün, mağduruz' diyor ama yetersiz sayıda nakliye firması ve asansörlü makine var. Götürdüğümüz eşyaları da ev bulamıyorlar, depolara indiriyorlar veya üzerine naylon çekip açık alanlara koyuyorlar" dedi.

'TEHLİKELİ AMA GÖZE ALDIK'

Aynı sitenin bir başka dairesindeki eşyaları indiren nakliyecilerden Rahman Kılıç, 10 gündür bölgede olduğunu belirterek, "Yasak da var ama insanlara çare olmaya çalışıyoruz. Tehlikeli ama biz bunu göze alarak geldik. Ekmek parası bir taraftan, bir taraftan da yardım amaçlı. Asansör sıkıntısı çok fazla, 'Canımı kurtardım, eşyamı kurtarayım' diye çabalayan çok" dedi.

Bu arada evlerden eşyaların asansör sistemiyle indirilmesinini 3 bin liradan başladığı, taşıma ücretinin ise gidilecek yere göre değiştiği belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Mehmet ÇINARİbrahim LALELİ

2023-02-28 11:44:15



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