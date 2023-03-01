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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem sırasında köpeği uyandırdı, çocuklarıyla ağır hasarlı evinden çıktı 

DHA

Deprem sırasında köpeği uyandırdı, çocuklarıyla ağır hasarlı evinden çıktı 


Gül KABA-Ömer HASAR-Murat KORKMAZ/HATAY, (DHA)HATAY'ın Defne ilçesinde yaşayan Elif Belli, deprem sırasında köpeği Ares'in ısrarlı havlamalarıyla uyanıp, çocuklarıyla birlikte evden çıktığını söyledi. Belli, "Köpeğim Ares havladı. Dışarıdan ses duyduğunu düşünüp, önce umursamadım. Yatağıma çıkıp, yanağımı yalamaya başladı. Uyandım, sallandığımızı hissettim. Geçer diye düşünüp, tekrar yattım. Ares bu kez sürekli havlamaya başladı, yanağımıza dokunuyordu. Duvarlardan çatırtı sesleri geliyordu, kartonpiyerler, camlar üzerimize düşüyordu. Komşular çığlık atıyordu. Üç çocuğum da çok korkmuştu, bağırmaya başladılar. Kapıyı açıp kendimizi dışarı attık" diye konuştu.
Defne'de yaşayan Elif Belli, depremden 15 gün önce, 2.5 aylık Rus finosu 'Ares' isimli bir köpeği sahiplendi. Deprem gecesi köpeğinin ısrarlı havlamalarıyla uyanan Belli, ağır hasar gören evinden 3 çocuğuyla birlikte çıkmayı başardı. Elif Belli, "Depremden 15 gün önce sahiplendim, büyük bir tesadüf oldu. Yaşıyorsak köpeğim ve komşularım sayesinde. Çıkarken de başımıza bir şey düşebilirdi. Korkuyla sağlıklı düşünemiyorsunuz. Evden bir an önce çıkıp çocuklarımı ve köpeğimi kurtarmak istedim" dedi. 
Deprem anının felaket olduğunu söyleyen Belli, "Köpeğim Ares havladı. Dışarıdan ses duyduğunu düşünüp, önce umursamadım. Yatağıma çıkıp, yanağımı yalamaya başladı. Uyandım, sallandığımızı hissettim. Geçer diye düşünüp, tekrar yattım. Ares bu kez sürekli havlamaya başladı, yanağımıza dokunuyordu. Duvarlardan çatırtı sesleri geliyordu, kartonpiyerler, camlar üzerimize düşüyordu. Komşular çığlık atıyordu. Üç çocuğum da çok korkmuştu, bağırmaya başladılar. Kapıyı açıp kendimizi dışarı attık, deprem durdu. Ares de sustu ama, artçılar öncesi hep havlıyordu, hisleri çok kuvvetli" dedi. 
Evlerinin ağır hasarlı, yıkılmak üzere olduğunu ifade eden Elif Belli, barınma sorununun giderilmesi ve çocuklarının eğitimlerinden geri kalmamasını istediğini söyledi. Belli, "Şu anda çocuklarımı ev ya da inşaat olan hiçbir yerin önünden geçiremiyorum. Ev kiraydı, eşimden ayrıldım, zorluk çektim. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu çadır kentte yaşıyoruz, minnettarız iyi ki varlar. Destek çıkıp, ihtiyaçlarımızı karşıladılar"  diye konuştu. (DHA)(FOTOĞRAF)
 DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez
2023-03-01 09:47:59

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