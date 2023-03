Hulusi Akar: İlk andan itibaren Mehmetçik vatandaşın yanına koştu

Gül KABA Ömer HASAR Murat KORKMAZ / HATAY, (DHA)HATAY Defne'deki Hidropark alanına kurulan Mehmetçik Okulu'nu ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri olarak depremin olduğu ilk andan itibaren Mehmetçik süratle vatandaşın yanına koştu. Önce arama kurtarma çalışmaları, daha sonra barınma, yeme içme sorunları ve buna bağlı olarak da her konuda elimizdeki imkanlarımız neyse çalışmalarımızı büyük bir fedakarlıkla, azimle sürdürdük, sürdürüyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Defne'ye bağlı Harbiye Mahallesi'ndeki Mehmetçik Okulu'nu ziyaret etti. Öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) mobil mutfağında şef Mehmet Yalçınkaya ve ekibinin yaptığı yemeklerin vatandaşlara dağıtılmasında da yer aldı. Mehmetçik Okulu'nda bulunan 4 çadırda anaokulundan lise sona kadar 230 öğrenci sabahçı ve öğlenci olmak üzere eğitim görüyor. Açıklamalarının ardından alandan ayrılırken, Akar'ın yanına bir vatandaş geldi ve hayvanları için yeme ihtiyacı olduğunu söyledi. Akar, vatandaşa yardımcı olacağını dile getirerek numarasını aldı."GECE GÜNDÜZ VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ"

Büyük bir felaket yaşandığını söyleyen Bakan Akar, "Büyük bir depremle karşılaştık. Depremin olduğu ilk andan itibaren devletimiz, millet ayakta. Buradaki yaraları sarmak için, depremle mücadele etmek için gerçekten büyük bir mücadele içindeyiz. Gece gündüz burada birlikte vatandaşımızın yanındayız. Vatandaşımızla beraber çalışmalarımızı sürdürdük, sürdürüyoruz. Depremin olduğu 6 Şubat'tan bugüne kadar gerçekten büyük mesafeler, yollar kat edildi. Problemin çözümü için, yaralarımızın sarılması için gerçekten başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün bakanlıklarımız, bütün ilgili personelimiz, valilerimiz, kaymakamlarımız, belediyelerimiz büyük bir mücadele içinde ve vatandaşımızla beraber, milletimizle beraber, omuz omuza tek yürek, tek yumruk olarak mücadelemizi sürdürdük, sürdürüyoruz. İnşallah bundan sonra yapacağımız çalışmalarla bu sorunların çözülmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve inşallah yaraların sarılmasını başaracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri olarak depremin olduğu ilk andan itibaren Mehmetçik'in süratle vatandaşın yanına koştuğunu vurgulayan Akar, "Önce arama kurtarma çalışmaları, daha sonra barınma, yeme içme sorunları ve buna bağlı olarak da her konuda elimizdeki imkanlarımız neyse bunların hepsini yerine getirmek için çalışmalarımızı büyük bir fedakarlıkla, büyük bir azimle sürdürdük, sürdürüyoruz. Vatandaşımızın yanındayız, milletimizin yanındayız. İlk andan itibaren Mehmetçik yaraların sarılması için gerçekten gece gündüz demeden, büyük bir fedakarlıkla, azimle çalışmaları sürdürdü, sürdürüyor" ifadelerini kullandı."HELİKOPTERLERİMİZLE DE GİDİLMEDİK KÖY KALMADI"

Bakan Akar, "Helikopterlerimizle de gidilmedik köy kalmadı. Bütün köylere olabildiğince, çadır başta olmak üzere yiyecek, içecek, insani yardım konusunda, sağlık konusunda yapılması gereken ne varsa şu ana kadar devletimizle, milletimizle el ele, omuz omuza, valilerimizle, AFAD'la, koordinasyon içinde çalışmalarımızı sürdürdük, sürdürüyoruz. Tabii bu aşamada bu noktaya gelindikten sonra yemek konusu önem kazanıyor. Bu manada çeşitli yerlerde açtığımız seyyar mutfaklarımızla, fırınlarımızla, vatandaşımızın ihtiyacına çare olmak, onların sorunlarını bir nebze de olsa çözmek için gayret gösteriyoruz" dedi."GÜNDE 10 BİN KİŞİ YEMEK YİYEBİLİYOR"

Mobil mutfaklarını anlatan Hulusi Akar, "Burada günde 10 bin kişinin, sabah, öğle, akşam yemek yiyebileceği mutfağımız açıldı. Fırınımız açıldı, yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Başlangıçta bildiğiniz gibi, takip ettiğiniz gibi değerli arkadaşlarım önce kolonyalarımızı dağıttık. Mehmetçik kolonyalarımızı dağıttı. Soruna bu şekilde bir çare bulmaya çalıştık. Daha sonra da fırsat buldukça bu seyyar mutfaklarımızla sıcak yemek dağıtmak için azami gayret gösterdik, gösteriyoruz. Deprem bölgesinde günde 160 bin kişiye sıcak yemek verebilecek bir kapasiteye ulaştık. Ayrıca her gün 385 bin ekmek üretiyoruz. Bu çalışmalarımızın artarak devam etmesi için de elimizden gelen gayreti gösterdik. Buradaki 10 bin kişilik mutfağımızda da burada başladığımız çalışmalarla vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılamak için kalitelerimizi sürdürdük, sürdürüyoruz. Bugün şef Mehmet Yalçınkaya'da burada çalışmalarımıza katkı sağlıyor ona da teşekkür ediyorum" diye konuştu."ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERİMİZE YARDIMCI OLACAĞIZ"

Bakan Hulusi Akar, "Gençlerimizin okullarından geri kalmaması, eğitimlerinin aksamaması için Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız çalışmalar çerçevesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler şeklinde, Mehmetçik Okulu kurarak buradaki ihtiyaca cevap vermek için gayret gösteriyoruz. Ayrıca bugün daha önce yaptığımız ziyaretler sırasında bize bildirilen gençlerimizin üniversiteye hazırlık konusundaki ihtiyaçlarını da karşılamak için kitapları, dokümanları temin ettik. Öğretmenlerimiz hazır burada. Öğrencilerimize, gençlerimize üniversiteye hazırlık konusunda yardımcı olacağız. Bir kere daha söylemek istiyorum, 6 Şubat'tan bugüne kadar çok önemli mesafeler kat ettik. Çok önemli adımlar atıldı. Fakat bu yapılanların yanı sıra daha da çok işimiz olduğunun da farkındayız. Bu konuda devletimiz, milletimiz ayakta. Omuz omuza, koordinasyon içinde tek yumruk, tek yürek olarak çalışmalarımızı koordineli bir şekilde sürdürüyoruz ve inşallah bütün bu yaraları saracağız. Çok şükür bu konuda devlet, millet ve TSK olarak gücümüz, imkânımız da var" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Gül KABA-Ömer HASAR-Murat KORKMAZ/HATAY, (DHA)

2023-03-01 14:58:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.