Otomobilini, tavanını kestirerek enkazdan çıkarttırmış

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Nuri PİREser PAZARBAŞI/ HATAY, (DHA)HATAY'daki evi depremde çöken Ahmet Uğural (54), enkazda kalan otomobilini, tavanını Ukraynalı aramakurtarma ekibine kestirerek kurtarabildi. Aracını çalıştırıp, üzeri açık halde eşyalarını taşıyan Uğural, Antakya'daki hasar tespit merkezine gitti.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depreme, Hatay'ın Samandağ ilçesinde yakalanan Ahmet Uğural'ın 4 katlı evinde kısmi çöküntüler oluştu. Ailesiyle dışarı çıkan Uğural'ın 31 DN 893 plakalı otomobili, çatıdan düşen beton parçalarının altında kaldı. Bölgede aramakurtarma çalışması yapan Ukraynalı ekipten yardım isteyen Uğural, aracını, tavanını kestirerek enkazdan çıkarttırdı. Uğural, oğluyla birlikte otomobiliyle hasar tespit kaydı için kent merkezindeki çadıra gitti.

Depremde ablasının hayatını kaybettiğini, kendisinin ve akrabalarının evlerinin yıkıldığını anlatan Ahmet Uğural, "Sabah uyandığımızda ev darmadağınık olmuştu. Duvarlar birbirine çöktü. Çıkarken 'Oğlum arabanın anahtarını al' dedim, bir baktım araba pert olmuş. 4'üncü kattan, damın duvarı üzerine devrilmiş. 2 gün sonra arabayı çıkardım oradan. Ukraynalı kurtarıcılar vardı. Onlara söyledim, direkleri kestirdim. Motorun çalışıp çalışmadığını kontrol ettim. Evdeki ufak tefek eşyalarımı taşıdım" dedi. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI

2023-03-01 15:42:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.