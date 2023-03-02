Hatay'daki 'araç mezarlığı'



Mehmet ÇINARİbrahim LALELİ/ HATAY, (DHA)DEPREMİN büyük yıkıma neden olduğu Hatay'ın Antakya ve Samandağ ilçelerinde enkazdan çıkarılan hasarlı araçları toplamak için oluşturulan 3 alan, 'araç mezarlığı' oluşturdu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 2 büyük deprem, yüzlerce artçı sarsıntı, 21 Şubat'taki Hatay'ın Samandağ ve Defne ilçeleri merkezli depremler ile büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da binlerce araç da enkaz altında kaldı. Antakya ve Samandağ'daki enkaz kaldırma çalışmalarında moloz yığınlarının arasından çıkarılan araçlar, çekicilerle bölgede belirlenen 3 hasarlı araç toplama alanına taşınıyor. 'Araç mezarlığı'na dönüşen alanlarda büyük hasar almış yüzlerce araç bulunuyor. Üzerlerinde enkazdaki beton parçalarından kalıntıların da bulunduğu araçların birçoğunun ağır hasarlı olduğu görüldü. Deprem nedeniyle hasar almış araçların toplandığı alanlar, polis ve askeri personel tarafından korunuyor. Birçoğu ağır hasarlı araçlar arasında tamir edilebilecek düzeyde olanlar, sahiplerince çekiciyle alınarak bölgeye yakın sanayi tesislerine gönderiliyor. Bölgede oluşturulan 3 alana ise çekicilerle enkazdan çıkarılan araçların taşınma işlemlerine devam ediliyor. DHA-Genel Türkiye-Hatay Mehmet ÇINARİbrahim LALELİ

2023-03-02 09:31:38



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