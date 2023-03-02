Hataylı depremzedelere Erzurum cağ kebabı ikram edildi



Nuri PİREser PAZARBAŞI/HATAY, (DHA)HATAY´da çadırlarda kalan yaklaşık bin depremzedeye Erzurum cağ kebabı ikram edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıma yol açtığı 20 Şubat'ta da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde depremlerin olduğu Hatay´da çadırlarda kalan binlerce depremzede için kamu kurumları ile Türk Kızılay başta olmak üzere pek çok sivil toplum kuruluşu ve hayırseverlerin gıda yardımları devam ediyor. Kurulan aşevlerinde düzenli servis edilen 3 öğün yemeğin dışında Türkiye´nin dört bir yanından kente gelen dernek ve işletmelerin getirdiği farklı lezzetler de depremzedelerle buluşturuluyor.

KADAYIF DOLMASI DA İKRAM EDİLDİ

Antakya´da Aydın Valiliği´nin kurduğu çadır kentte, kurulan cağ mangalında pişirilen kebap, dürüm halinde depremzedelere ikram edildi. Cağ kebabının yanında, Erzurum´a has kadayıf dolması da servis edildi.

İşletme Müdürü Fatih Göğebakan, "Elimizden geldiğince depremzede vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 300 kilo eti ortalama bin kişiye ikram ettik. Sıcak olarak hazırlayıp servis ettik. İnsanların özlediği lezzetler var biz de kararınca bu özlemi gidermeye çalışıyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI

2023-03-02 10:45:34



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