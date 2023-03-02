Hatay´da yıkılan binaların enkazı taşınıyor

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Mehmet ÇINARİbrahim LALELİ/HATAY, (DHA)HATAY'ın Antakya ve Samandağ ilçelerinde yıkılan binaların enkazı boş araziye taşınıp, burada iş makineleri ile ayrıştırılıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Hatay'ın Antakya ve Samandağ ilçelerinde yıkılan ya da ağır hasarlı binaların enkazı, iş makineleri ile kamyonlara yükleniyor. Molozlar, Samandağ ilçesinde Samandağ Deniz Stadyumu'nun yanında bulunan boş araziye taşınıyor. Burada molozlar, iş makinelerince ayrıştırılmaya çalışılıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Mehmet ÇINARİbrahim LALELİ

2023-03-02 11:06:10



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