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Hatay´da yıkıntıların olduğu turistik caddede, antikacı nostaljik şarkılarla moral veriyor

DHA

Hatay´da yıkıntıların olduğu turistik caddede, antikacı nostaljik şarkılarla moral veriyor


Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/HATAY,(DHA)HATAY´da dünyanın ilk kez ışıklandırılan caddesi olarak bilinen turistik Kurtuluş Caddesi´nde, yıkıntılar arasında çevreye moral vermek isteyen bir antikacı hafif hasarlı iş yerini açarak, kasetçalarıyla nostaljik şarkılar dinletmeye başladı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 merkezli depremlerin ardından 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde depremlerin de meydana geldiği Hatay´da en çok yıkımın olduğu bölgelerden birisi, asırlar boyu pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Antakya ilçesi oldu. Antik Çağ´da Kral Herod döneminde altın çağını yaşayan ve Ortadoğulu zenginlerin uğrak noktası olması nedeniyle dünyada ilk kez aydınlatılan cadde özelliği taşıyan Kurtuluş Caddesi´ndeki pek çok yapı da enkaz haline geldi.
Koruma altında çok sayıda tarihi binanın yer aldığı, eski adıyla Herod Caddesi, depremlerin ardından yıkıntının beraberinde getirdiği toz bulutu arasında sessizliğe büründü. Yerli halkın yanı sıra bölgeye gelen pek çok turistin kente özgü Haytalı tatlısını tadıp, kahvesini içtiği Affan Kahvesi, ziyaret edip fotoğraflar çektirdiği Habibi Neccar Cami, Sarımiye Cami, Katolik kilisesi, Musevi havrası ve tescilli çok sayıda mekan, yeniden restore edilecekleri zamana dek hatıralarda kaldı.
'ARTIK GÜNLERİ SAYMIYORUZ'
Caddedeki sessizliğini, hafriyat kamyonlarının ardından ilk kez bir antikacının kaldırımındaki kasetçalar bozdu. Depremin izlerini silmek için arkadaşlarıyla iş yerinin önünü süpüren antikacı ve gayrimenkul danışmanı Mehmet Sercan Sincan, nostaljik şarkılarla çevredekilere moral vermeye başladı. Çok sayıda yakınını ve dostunu kaybettiğini belirten Sincan, hayatın devam etmek zorunda olduğunu belirtti. Sincan, "Artık günleri saymıyoruz ancak yas 3 gündür. Gördüğünüz gibi biz tekrar bir enerji ve hayat akışının başlamasını istiyoruz" dedi.
'DEPREMDE YARDIM ÇIĞLIKLARINA KOŞTUK'
Depremden sonra hayatının hep mücadeleyle geçtiğini anlatan Sincan, "Ecelimizi bekliyoruz ama bunun için de ağlamıyoruz çünkü çok öksüz, yetim, garip var şu anda. Onlar için ayakta kalmak zorundayız. Depremde yardım çığlıklarına koştuk. Hala da sahadayız. İnsanlara yardımcı olmaya devam ediyoruz. Evleri girilebilecek durumda olan arkadaşlarım yardım istediğinde çevre güvenliği aldıktan sonra evlerine girip değerli eşyalarını, kefen paralarını topluyoruz. Allah bize daha çok mesuliyet verdi bu süreçte" diye konuştu.
`İŞ YERLERİMİZİ TEKRAR AÇACAĞIZ´
Caddeyi kısa sürede eski haline getirmek için elinden geldiğince çalışacağını vurgulayan Sincan "Tahminimce 1 ay sonra iş yerleri ağır hasarlı olmayan esnafımızı buraya getireceğim ve iş yerlerimizi tekrar açacağız inşallah. Burası turistik bir cadde. Dünyanın aydınlatılmış ilk caddesinin konakları burada. Yine turistik olacak. Hatay yine dünya turizminin güneşi olarak doğacak inşallah. Müzik güzeldir, ruhu besler. Zaten benim dükkanımı bilenler bilir, müzik eksik olmaz. Kimi zaman plak, kimi zaman kaset çalarız. Hayatın devam ettiğinin bir göstergesi olsun" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI
2023-03-02 11:22:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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