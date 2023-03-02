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HATAY- DEPREMLER MEZARLIĞI TAHRİP ETTİ; 50 MEZARIN KAYBOLDUĞU İDDİA EDİLDİ  

DHA

HATAY- DEPREMLER MEZARLIĞI TAHRİP ETTİ; 50 MEZARIN KAYBOLDUĞU İDDİA EDİLDİ  


Gül KABA-Ömer HASAR-Murat KORKMAZ / HATAY, (DHA)DEPREMLER binlerce binayı, tarihi yapıları, karayollarını, tarlaları tahrip ederken, mezarlıklarda da ağır hasarlara neden oldu. 
Antakya'ya bağlı Demirköprü Mahallesi'ndeki mezarlık, yanında bulunan Asi Nehri'nin taşması ve zemindeki yarıklar nedeniyle zarar gördü. Mezarlıktaki 50 mezarın nehir sularında kaybolduğu iddia edilirken, bir çok mezarın taşlarının düştüğü ve çökmeler yaşandığı görüldü. Mezarlardaki tahribat havadan da görüntülendi.
Hatay'da enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları devam ederken, depremlerin Demirköprü Asri Mezarlığı'nda da ağır tahribata neden olduğu ortaya çıktı. Mezar taşlarının kırıldığı ya da düştüğü, mezarlıkta çökmeler olduğu görüldü. Mezarlardan 50'sinin ise Asi Nehri'nin taşan sularıyla kaybolduğu belirtildi. Kaybolan mezarların kime ait olduğu ise henüz bilinmiyor. Mezarlık çevresinde onarma çalışmaları yapılıyor. NEHİR TAŞMIŞ, MEZARLIĞA ZARAR VERMİŞ
Mezarlığın çevresinde onarım çalışmaları yaptıklarını anlatan Hasan Özkan, "Deprem sırasında Asi Nehri taşınca mezarlarda tahribat olmuş. Enkaz altında kalan evlerimiz de çok. Burada temizlik çalışmaları yapıyoruz, ağaçları kaldırıyoruz, toprağı onarıyoruz. 50 mezar kayıp, kalanların mermerleri düşmüş, ortadan ikiye ayrılanlar, çökenler var. Büyük bir felaket yaşadık. Ben de ailemle çadırda yaşıyorum, korkudan eve giremiyoruz" dedi.Görüntü dökümü
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-Mezarlıktan detay görüntüler
-Drone görüntüsü
-Hasan Özkan ile röportaj
-Genel detaylar görüntüler 
-Nehir ve zeytin bahçesinden görüntüler 
-Çalışmalardan görüntüler 
 DHA-Gündem Türkiye-Hatay
2023-03-02 11:43:34

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