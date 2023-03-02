Danimarkalı Bakan, Hatay´da fay hattının geçtiği bölgede incelemede bulundu



Nuri PİREser PAZARBAŞI/HATAY, (DHA)DANİMARKA Kalkınma Yardımı ve Küresel İklim Politikası Bakanı Dan Jorgensen, depremin vurduğu Hatay´a geldi. Bakan Jorgensen, depremde ikiye bölünen zeytinlikte fay hattının geçtiği noktada incelemelerde bulundu.

Adana Havalimanı´nda Türk yetkililer tarafından karşılanan Danimarka Kalkınma Yardımı ve Küresel İklim Politikası Bakanı Dan Jorgensen daha sonra depremde büyük yıkımın yaşandığı Hatay´a geçti. Jorgensen, Altınözü ilçesi Tepehan Mahallesi´nde deprem sırasında zeytin bahçesini ikiye ayıran 30 metre derinliğinde, 200 metre uzunluğundaki dev yarığa neden olan fay hattında incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı. Ardından mahalleliyle sohbet eden Bakan Jorgensen, Türk halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını belirtti. Jorgensen, "Yetkililerle ve kuruluşlarla bir araya geleceğiz. Acaba bundan sonra yapılması gerekenler için finansman sağlayabilir miyiz, bu konuları görüşeceğiz" dedi.

BAKAN SOYLU İLE GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

Dan Jorgensen daha sonra Antakya ilçesinde Kızılay Psikososyal Destek Çadırı´nı ziyaret ederek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Jorgensen´in ilerleyen saatlerde depremzedelerin kaldığı çadır kentleri, ardından AFAD Koordinasyon Merkezi´ni ziyaret ettikten sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hatay Valisi Rahmi Doğan ile görüşmesi bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI

2023-03-02 14:05:00



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