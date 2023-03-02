Hatay´da yıkıntıların olduğu turistik caddede, antikacı nostaljik şarkılarla moral veriyor (2)

ENKAZDAN FOTOĞRAF TOPLADI
Bölgede arama-kurtarma çalışmalarına da katılan Mehmet Sercan Silcan, enkazdan birçok fotoğraf da topladı. Özellikle kendi mahallesi Affan'dan tanıdık kişilerin fotoğraflarını toplayan Silcan, "Depremin ikinci gününün sonunda bir dostumu enkazdan çıkarttım, sonra toplamaya başladım. Olağanüstü hal olduğu için fotoğraf ve Kuran-ı Kerim harici hiçbir şey toplamadım. Çünkü yağma, hırsızlıkta vardı. İnsanlar, depremden sonra anı, hatıra ararlarsa gelip alsınlar. Sahibi gelmeyenleri, bir odamızda müze yapacağız. Gören duyan olursa fotoğraflar, burada lütfen gelip alsınlar" dedi. (DHA)
Mehmet ÇINARİbrahim LALELİ/HATAY, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Hatay Mehmet ÇINARİbrahim LALELİ
2023-03-02 14:47:17
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