Rektör Özlenen Özkan'dan depremzede öğrencilere ziyaret



Mehmet ÇINARİbrahim LALELİ/ HATAY, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, deprem bölgesini ve AÜ'lü öğrenciler ile ailelerini ziyaret etti. Rektör Özkan, 6 bin öğrencinin deprem bölgesindeki illerden olduğunu açıkladı.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AÜ Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan ile Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, Adana'dan başlayıp Hatay'da İskenderun, Defne, Samandağ ve Antakya'da hem hastane hem de öğrenciler ile ailelerini ziyaret etti; bölgede görevli üniversite personelinin çalışma sahalarındaki ihtiyaçlarına yönelik inceleme yaptı.

'19 ÖĞRENCİMİZİ KAYBETTİK'

Çok büyük yıkım yaşandığını belirten Rektör Özkan, "Allah bir daha göstermesin. İnsan buraya gediğinde aslında düşündüğünden çok daha farklı olduğunu görüyor ve çok üzülüyor. 6 bin öğrencimiz vardı bizim deprem bölgesinde. Maalesef 19'unu kaybettik. Şu an bize bilgisi teyit edilenlerdi. Elbette personelimiz ve öğretim üyelerimiz de var burada. Ben en azından bir kısmını, hala Antalya'ya gelemeyenleri, bizzat gelip görmek istedim" dedi.

'ÇOK UZUN ZAMAN DESTEK GEREKECEK'

Bölgedeki ihtiyaçlara ve yapabileceklerine yönelik valiler, il sağlık müdürleri ve yetkililer ile görüştüklerini anlatan Prof. Dr. Özkan, "Akdeniz Üniversitesi olarak öncelikle hasta bakımıyla ilgili talepleri oldu bizden. Onun dışında, elimizden geldikçe gönüllü AKUT personelimiz buradaydı, gönüllü psikologlarımız yine bu bölgede ama bundan sonraki yardım çok daha kıymetli. Çünkü bir süre sonra insan unutuyor, çok çabuk unutuyoruz maalesef. Burası çok uzun zaman destek gerekecek bir bölge. İnşallah o destek için en azından 1 yıl gelip gitmemiz gerekiyor. Her türlü desteği maddi manevi vermemiz gerekiyor. Devletten sonra herkesin yardımcısı olması gerekiyor. Bizim de elimizden geldiğince yardımcı olmak elbette boynumuzun borcu, görevimiz" diye konuştu.

'İHTİYAÇLARINI ÖĞRENİYORUZ'

AÜ'lü öğrenciler ve aileleri ile bir araya geldiklerini söyleyen Prof. Dr. Özkan, "İhtiyaçlarını öğreniyoruz. Tabi devlet yardım ediyor onlara ama geri kalan kısmını da yine online eğitim, dönerlerse üniversiteye, oradaki eğitimleri olsun yine gıda, maddi destekler ve eğitim bursları, hepsini karşılayacağız inşallah. Bunların planlamasını yapıyoruz şu anda. Tabi Antalya'daki halkın ve akademinin desteği de çok kıymetli" dedi.

Rektör Özlenen Özkan, eşi Prof. Dr. Ömer Özkan ve Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, Defne ilçesinde iletişim fakültesi öğrencisi Zeynep Yüksek ile denizcilik işletmeleri bölümü öğrencisi Gamze Aslan'ı, aileleriyle yaşadıkları çadırlarda ziyaret etti. DHA-Genel Türkiye-Hatay Mehmet ÇINARİbrahim LALELİ

2023-03-02 15:58:24



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