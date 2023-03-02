Danimarkalı bakan, Hatay'da fay hattının geçtiği bölgede incelemede bulundu (2)

Bu bölgeler için yağmur uyarısı

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ENKAZ İNCELEMESİ YAPTI

Danimarka Kalkınma Yardımı ve Küresel İklim Politikası Bakanı Dan Jorgensen ile beraberindeki heyet, depremin vurduğu Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki enkaz bölgelerini gezdi. Bakan Jorgensen, yıkılan tarihi meclis binasını ve çevresinde hasar gören kente özgü binaları inceledi. Jorgensen, daha sonra yeni stadyumdaki Birleşmiş Milletler'in (BM) koordinasyon merkezine geçip, yetkililerden bilgi aldı. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI

2023-03-02 16:00:01



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