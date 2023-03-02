Danimarkalı bakan, Hatay'da fay hattının geçtiği bölgede incelemede bulundu (3)



10 MİLYON EURO´LUK YARDIM

Danimarka Kalkınma Yardımı ve Küresel İklim Politikası Bakanı Dan Jorgensen, AFAD Koordinasyon Merkezi´nde İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Toplantı çıkışı açıklama yapan Bakan Jorgensen, Danimarka´nın başsağlığı dileklerini iletmek için bölgeye geldiğini söyledi. Jorgensen, "Bugün gördüklerim çok üzücü. Bu, gerçekten inanılmaz bir felaket. Tabii ki de bu depremden, felaketten etkilenen insanlara yardım etmek gerekiyor. Ben sahada çok cesur ve kararlı bir şekilde yardım faaliyetinde bulunan yerel yetkililer ve kuruluşları gördüm. Tabii ki uluslararası toplumun da yardımda bulunması gerekiyor. Danimarka´ya döndüğümde hükümetime vereceğim mesaj bu. Mesajı aynı zamanda Avrupa Birliği içerisindeki meslektaşlarımla da paylaşacağım. Danimarka hükümeti, şu ana kadar Türkiye´ye neredeyse 10 milyon euro´luk yardım tahsis etti. Bunlar, bu bölgedeki en akut ihtiyaçların giderilmesi için kullanılacak. Barınma ihtiyacı, çadır, sağlık kitleri, gıda ve su gibi ihtiyaçlar. Tam olarak ihtiyaçların ne olduğunu bulmak için yerel yetkililer ve sivil toplum örgütleriyle çok yakın şekilde çalışıyoruz. Bunların sağlanması için uluslararası toplumdaki Avrupa Birliği'ndeki ortaklarımızla da birlikte iş birliği içerisinde çalışacağız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI

2023-03-02 17:37:55



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