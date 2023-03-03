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Depremzede çocuklara moral etkinliği

DHA

Depremzede çocuklara moral etkinliği


Gül KABA-Ömer HASAR-Murat KORKMAZ/HATAY, (DHA) Uzman ekiplerden oluşan mobil oyun aracı 'hayal tamirhanesi' köy köy gezerek çocuklarla bir araya geliyor. Depremzede çocukların hayallerini tamir etmek amacıyla yola çıkan ekip, onlarla şarkılar söyleyip, oyunlar oynuyor.
Hatay'da farklı alanlarda yaptığı faaliyetlerle depremzedelere destek olmayı amaçlayan İstanbul Bahçelievler Belediyesi'nin oluşturduğu 'hayal tamirhanesi mobil oyun aracı' gittiği köylerde çocuklar için müzikli eğlenceler, sanat aktiviteleri ve çeşitli oyunları düzenliyor. En son Defne'ye bağlı Ballıöz Mahallesi'ndeki ilkokulda çocuklarla bir araya gelen ekip, onlar için şarkılar söyledi, oyunlar oynadı. Çocukların aileleri de belki de günler sonra yüzlerindeki gülümsemeyle etkinliğe katılan çocuklarını izledi.ÇOCUKLARA UMUT AŞILAMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Binlerce bina gibi çocukların hayallerinin de yıkıldığını söyleyen Proje Koordinatörü İlknur Daşdemir, "Depremin ilk gününden beri Hatay'dayız. Buraya 50 kişilik arama kurtarma ekibimizle geldik. Ardından değişen ihtiyaçlara bağlı olarak 30 bin kişi kapasitesi olan bir Aşevi oluşturduk. Son olarak da çocuklara psiko-sosyal destek sağlamak amacıyla mobil oyun aracı getirdik. Aracın ismini 'hayal tamirhanesi' koyduk. İlk geldiğimizde binaların tamamının yıkıldığını gördük. Ama sadece binaların değil insanların ve çocukların da hayalleri yıkıldı. Çocukların hayalini tamir edebilmek amacıyla aracımıza bu ismi koyduk. Hatay bölgesinde köy köy dolaşarak çocukların umutlarını diri tutmak için çalışmalar yapıyoruz. Her gittiğimiz yerde umut var mı diyorlar. Bayrağımızın dalgalandığı her bölgede umudu görüyoruz. Çocuklara umut aşılamaya devam edeceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Gül KABA-Ömer HASAR-Murat KORKMAZ/HATAY, (DHA)
2023-03-03 10:39:44

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