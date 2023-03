Arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan gönüllüler, çocuklara moral veriyor

Nuri PİREser PAZARBAŞI/ALTINOZU (Hatay), (DHA)HATAY'da arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan gönüllüler, kırsal mahalleleri gezerek çocuklara hediyeler veriyor. Suriye sınırındaki mahallelerde animasyon faaliyetlerine katılan ekipteki ilk yardım görevlisi Zeki Köse, "Bir süre önce arkadaşlarımla enkaz altında, insanların yaşamını kurtarırken, şimdi de kalplerindeki enkazları tedavi etmeye çalışıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki depremle daha sarsılan Hatay'da, büyük yıkım ve can kaybı oldu. Depremin ilk gününde Kahramanmaraş ve Hatay'a giden, Eskişehir merkezli bir arama kurtarma ekibi olan AFED ile Gezgin Akademi gönüllüleri, arama kurtarma çalışmalarında çok sayıda can kurtarıp, psikolojik destek verdi. 15 profesyonelin liderliğindeki yaklaşık 1000 gönüllü, enkaz başındaki arama kurtarma çalışmalarını tamamladıktan sonra da deprem bölgelerine dağılıp çocuklara animasyon gösterileri yapıp, hediyeler veriyor. Gönüllülerin son durağı ise Suriye sınırındaki Altınözü ilçesindeki kırsal mahalleler oldu. Çocuklarla şarkılar söyleyen ekipler, yüzlerini boyayıp, balonlar dağıttı. Depremin izlerinden bir nebze de olsa uzaklaşan çocuklar, etkinlikte gönüllerince eğlendi.

'HATAY ÇOK AĞIRDI'

AFED Arama Kurtarma İlk Yardımcısı Zeki Köse, çalışmalarda gece gündüz demeden görev aldıklarını, ancak yorgunluk hissetmediğini söyledi. Depremin 14'üncü gününde kurtardığı kişiyi asla unutamadığını anlatan Köse, "İnsanlar tam umudunu kesmişken küçük bir titreşimin peşine düştük ve bir can daha kurtardık. Hayatım boyunca unutamayacağım bir andı. Tedavisi tamamlandı ve durumu iyi. Hala görüşüyoruz. Yardıma ihtiyacı olduğunda da yardımcı olmaya devam edeceğiz. Daha önce de Van, Elazığ ve İzmir'de arama kurtarma çalışmalarına katılmıştım ama Hatay, gerçekten çok ağırdı. Bu yüzden çok daha fazla çaba sarf ettik. Bir süre önce arkadaşlarımla insanların enkaz altında yaşamını kurtarırken şimdi de kalplerindeki enkazları tedavi etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

'OYUNLARLA ÇOCUKLARA DOKUNUYORUZ'

Gezgin Akademi gönüllülerinden Şemsa Aris ise 7 yıldır benzer çalışmalar yaptıklarını belirtti. Türkiye'nin dört bir yanından bağışlanan, şiddet içermeyen oyuncakları depremzede çocuklara hediye ettiklerini anlatan Aris, "Çalışmalarımızı gönüllülük esasıyla yapıyoruz. Depremin etkilerini azaltmak için oyunlarla çocuklara dokunuyoruz. Kırsal mahallelerimizi tek tek geziyoruz. Ulaşabildiğimiz kadar çocuğa ulaşmaya çalışıyoruz. Aileleri de çocuklar da bu süreçten çok zarar gördü. Geleceğimiz onlarla şekilleneceği için çocuklara daha çok destek olmak gerekiyor" dedi.

Saha koordinatörü Ramazan Yıldırım da günde 5 kırsal mahalle gezdiklerini belirterek, bölgedeki çalışmalarının bir süre daha devam edeceğini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Altınözü Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI

2023-03-03 11:04:04



