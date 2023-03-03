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Hatay, enkaz tozu altında

DHA

Hatay, enkaz tozu altında


Mehmet ÇINARİbrahim LALELİ/ HATAY, (DHA)DEPREM sonrası 60 bin bina için yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı tespiti yapılan Hatay'da, binlerce iş makinesi ve kamyon ile sürdürülen enkaz kaldırma çalışmalarında yükselen toz, kentin üzerini kapladı. Toz yoğunluğu, tarihi Antakya Kalesi'nden görüntülendi.
Kahramanmaraş merkezli 2 depremde büyük hasarın yaşandığı Hatay'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yapılan incelemelerde, son belirlemelere göre, 213 bin bağımsız bölümden oluşan 60 binanın yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Türkiye genelinden hem kamu kurum ve kuruluşları hem de özel firmalara ait kepçe, iş makineleri ve moloz taşıyıcı kamyonları ile enkaz molozları kaldırılmaya devam ediliyor. Antakya'da tarihi Antakya Kalesi'nin arkasındaki alana, Samandağ'da ise Deniz Stadyumu kenarında belirlenen alanlara moloz dökülüyor.
Binlerce iş makinesi ve kamyon ile enkaz kaldırma çalışmalarının gün boyu sürdürüldüğü Hatay'ın üzeri ise toz bulutuyla kaplandı. Kentin kuş bakışı görüldüğü tarihi Antakya Kalesi'nden enkazdan kalkan tozun yoğunluğu dikkat çekti. Tozlardan korunmak için hem iş makinelerini kullanan ekipler hem de bölgede güvenliği sağlamakla görevli asker ve polisler maske takıyor. DHA-Genel Türkiye-Hatay Mehmet ÇINARİbrahim LALELİ
2023-03-03 11:06:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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