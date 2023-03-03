İskenderun'da kuvvetli rüzgar; depremzedelerin çadırları yıkıldı



Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN (Hatay), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan kuvvetli rüzgarda çadırlar yıkıldı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü gün içinde kuvvetli rüzgarın etkili olacağını, çevredekilerin çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesine karşı dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

Hatay'da gece saatlerinde başlayan rüzgar, etkisini artırarak devam ediyor. İskenderun'da Kahramanmaraş merkezli depremde evleri yıkılan ve hasar görenlerin kaldıkları çadırlardan bazıları, saatte 30 kilometreye ulaşan rüzgarda yıkıldı. Devrilen çadırlardaki eşyalar da sağa sola savruldu. Depremin ardından rüzgarla çadırları yıkılanlar da uçuşan çadır ve kıyafetlerini kurtarmaya çalıştı.

GECE SAATLERİNE KADAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü de rüzgarın gece saatlerine etkisini artırarak devam etmesini beklediklerini, Hatay, Mersin ve Adana'nın kıyı kesimlerinde çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Ufuk AKTUĞ

2023-03-03 11:37:48



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