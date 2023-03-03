Depremde üniversitenin 195 kişilik büyük kaybı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremde üniversitenin 195 kişilik büyük kaybı

DHA

Depremde üniversitenin 195 kişilik büyük kaybı


Mehmet ÇINAR/HATAY, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli iki büyük depremde en büyük kayıplardan biri de Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde yaşandı. Deprem felaketinde Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nden 35 akademik, 23 idari, 32 işçi/sözleşmeli personel ve 105 öğrenci olmak üzere toplam 195 kişi hayatını kaybetti.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin Basın ve Halkla İlişkiler Birimi'nce, depremde hayatını kaybeden akademisyenler, idari ve diğer personelin isimlerinin yazılı olduğu listeler, 'Kayıplarımız hep hatırlanacak' denilerek yayımlandı. Depremde yaşamını yitiren akademisyenler şöyle:
"Profesörler Cemil Serhat Akın, Gökhan Özdemir, Mehmet Özbirecikli, Mona Gazel ve Yıldız Yaprak. Doçentler Betül Balıkçıoğlu, Didem Çakmak, Elif Tuğba Saraç, Esra Nur Tiryaki ve İbrahim Ozan Tekeli. Doktor öğretim üyeleri Ayşe İdil Çakmak, Berna Hamamcı, Erhan Tek, Mehmet Yıldırım, Murat Güntel, Onur Sezer, Yalçın Çetin ve Yasin Yılmaz. Araştırma görevlileri Abdullah Yücel, Bircan Turunç, Büşra Davut, Eda Kahiloğulları, Furkan Akman, Gizem Karayel, Sefa Koray Tosun ve Selman Kamik. Öğretim görevlileri Celile Demirbilek Bucak, Ceyda Mursaloğlu, Mehmet Eren, Nihat Arat, Osman Şükrü Bezirci, Serbay Bucak, Sinan Yılmaz ve Zehra Anaz."
Üniversiteden yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023'de bölgemizi etkileyen deprem felaketinde 35 Akademik, 23 İdari, 32 İşçi/Sözleşmeli Personelimizi ve 105 öğrencimizi kaybettik. Hayatını kaybeden camiamızın tüm mensuplarına Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bugüne değin hem kesin tespitlerin yapılması hem de camiamızın yaşadığı travmayı derinleştirmemek adına kayıplarımızı paylaşmamıştık. Bölgenin en çok kaybını veren kurumlarından biri olan üniversitemizde yapacağımız 'Hafıza Anıtı' ile kayıplarımızın isimlerinin kampüsümüzde yaşatılmasını sağlayacağız. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.
Diğer yandan üniversitenin Mimarlık Fakültesi'ne ait misafirhanesi de yıkılırken, sadece yangın merdiveninin ayakta kaldığı görüldü. 20 Şubat'ta Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremde de Mustafa Kemal Üniversitesi lojmanları yıkıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Mehmet ÇINAR
2023-03-03 11:42:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'daki Epiphaneia Antik Kenti kalıntıları son depremlerden etkilenmedi
YEREL HABERLER Hatay'daki Epiphaneia Antik Kenti kalıntıları son ...
Hatay'daki çadır ve konteyner kentlerde eğitim öğretim hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Hatay'daki çadır ve konteyner kentlerde eğitim ...
İskenderun'da kuvvetli rüzgar; depremzedelerin çadırları yıkıldı
YEREL HABERLER İskenderun'da kuvvetli rüzgar; depremzedelerin ...
Hatay'da çadır kentler evcil hayvanlara da "yuva" oldu
YEREL HABERLER Hatay'da çadır kentler evcil hayvanlara da "yuva" ...
Hatay'ın sembolü tarihi çarşıların esnafı yeni başlangıç için iş yerlerinin onarılmasını istiyor
YEREL HABERLER Hatay'ın sembolü tarihi çarşıların esnafı yeni ...
T3 Vakfı Hatay'daki çadır kentlerde çocukların yüzlerini güldürüyor
YEREL HABERLER T3 Vakfı Hatay'daki çadır kentlerde çocukların ...
Hatay, enkaz tozu altında
YEREL HABERLER Hatay, enkaz tozu altında
Arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan gönüllüler, çocuklara moral veriyor
YEREL HABERLER Arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan gönüllüler, ...
Gölcük depreminden sonra örgütlenen gönüllüler günlük 5 bin kişi için yemek hazırlıyor
YEREL HABERLER Gölcük depreminden sonra örgütlenen gönüllüler günlük ...
Depremzede çocuklara moral etkinliği
YEREL HABERLER Depremzede çocuklara moral etkinliği
Kızı, damadı ve torunlarını bulamayan baba: Enkazdan bir torba taş alıp mezar yaptıracağım
YEREL HABERLER Kızı, damadı ve torunlarını bulamayan baba: Enkazdan ...
HATAY- KIZI, DAMADI VE TORUNLARINI BULAMAYAN BABA: ENKAZDAN BİR TORBA TAŞ ALIP MEZAR YAPTIRACAĞIM
YEREL HABERLER HATAY- KIZI, DAMADI VE TORUNLARINI BULAMAYAN BABA: ...
Danimarkalı Bakan Dan Jorgensen, Hatay'da incelemelerde bulundu:
YEREL HABERLER Danimarkalı Bakan Dan Jorgensen, Hatay'da ...
BM Türkiye Mukim Koordinatörü Rodriguez, Hatay'da çadır kenti ziyaret etti:
YEREL HABERLER BM Türkiye Mukim Koordinatörü Rodriguez, Hatay'da ...
Beşiktaş taraftarının gönderdiği oyuncaklar deprem bölgesindeki çocukların yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Beşiktaş taraftarının gönderdiği oyuncaklar deprem ...
Danimarkalı bakan, Hatay'da fay hattının geçtiği bölgede incelemede bulundu (3)
YEREL HABERLER Danimarkalı bakan, Hatay'da fay hattının geçtiği ...
Hatay'da depremden etkilenen hayvanların bakımları yapılıyor
YEREL HABERLER Hatay'da depremden etkilenen hayvanların bakımları ...
Beşiktaş tribünlerinden atılan oyuncaklar, İskenderun'a ulaştı
YEREL HABERLER Beşiktaş tribünlerinden atılan oyuncaklar, ...
Danimarkalı bakan, Hatay'da fay hattının geçtiği bölgede incelemede bulundu (2)
YEREL HABERLER Danimarkalı bakan, Hatay'da fay hattının geçtiği ...
Rektör Özlenen Özkan'dan depremzede öğrencilere ziyaret
YEREL HABERLER Rektör Özlenen Özkan'dan depremzede öğrencilere ...
Hatay Arkeoloji Müzesi'nde eserlere çelik kafes ve kum torbalı koruma
YEREL HABERLER Hatay Arkeoloji Müzesi'nde eserlere çelik kafes ve ...
Hatay'daki depremzede çocuklar, Konya'dan gelen "Bilim Tırı"nı geziyor
YEREL HABERLER Hatay'daki depremzede çocuklar, Konya'dan gelen ...
Hatay´da yıkıntıların olduğu turistik caddede, antikacı nostaljik şarkılarla moral veriyor (2)
YEREL HABERLER Hatay´da yıkıntıların olduğu turistik caddede, ...
Belen'deki Türk bayraklı heykel depremden etkilenmedi
YEREL HABERLER Belen'deki Türk bayraklı heykel depremden etkilenmedi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.