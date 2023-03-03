Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Hatay'da



Nuri PİREser PAZARBAŞI/ HATAY, (DHA)AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Hatay'da ziyaret ettiği depremzede çocuklarla Psikososyal Destek Çocuk Oyun Alanı'nda boyama yapıp, oyun hamuru oynadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, depremlerin en çok yıkıma ve can kaybına neden olduğu kentlerden Hatay´a gelerek, inceleme ve ziyaretlerde bulundu. Orhanlı'daki çadır kenti ziyaret eden Bakan Yanık, Psikososyal Destek Çocuk Oyun Alanı´nda depremzede çocuklarla boyama yapıp, oyun hamuru oynadı. Bakan Yanık daha sonra çocuklarla birlikte tiyatro gösterisi izleyip, sosyal marketi ziyaret etti. Yanık ardından Antakya Çocuk Destek Merkezleri (ÇODEM) il personeline 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından doğal afetler sonrası hızlıca harekete geçilmesi için kurulan Acil Sosyal Yardım Ekibi'nin (ASYA) yardım koordinasyon çalışmalarını da inceleyen Bakan Yanık, başarılar diledi. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI

2023-03-03 17:12:55



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