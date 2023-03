Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Hatay'da (2)

'50 MİLYON ADET İHTİYAÇ MALZEMESİ DAĞITILDI'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kentteki çadır kent ziyaretinde basın açıklaması yaptı. Bakanlık olarak yaptıkları çalışmaları aktaran Bakan Yanık, depremin başından bu yana ayni yardım faaliyetleri çerçevesinde 4 bin 795 Acil Sosyal Yardım Ekibi (ASYA) personeli, 748 araç, 445 helikopter ve 42 uçakla hizmet verdiklerini aktardı. Toplamda 67 ayni bağış deposuna sahip olduklarını aktaran Bakan Yanık bunlardan 16´sında yurt dışı bağışların koruma altında tutulduğunu dile getirdi. Bakanlığın ayni bağış depolarına 15 bin 501 TIR geldiğini kaydeden Bakan Yanık, yerli ve yabancı bağışçılara teşekkür etti. Bakan Yanık, deprem bölgelerinde 203 sosyal markette depremzedelerin gıda, giyim, hijyen ürünü ihtiyaçlarının karşılandığını, 10 sosyal market TIR´ın ise bu hizmeti gezici olarak verdiğini ifade etti. Yanık, bugüne dek 2 milyon 750 bin battaniye, 650 bin yatak-yorgan, 280 bine yakın elektrikli ısıtıcı, 1 milyon 850 bin gıda kolisinin de aralarında bulunduğu 62 kalemde 50 milyon adet ihtiyaç malzemesi dağıttıklarını vurguladı. 10 il ve 2 ilçe sosyal yardımlaşma-dayanışma vakıflarına 271 milyon nakdi yardım aktardıklarını hatırlatan Bakan Yanık, akabinde 675 milyon TL daha aktardıklarını söyledi.

PSİKOSOSYAL DESTEK EYLEM PLANI

Bakanlık olarak en büyük sorumluluk alanlarından birinin psikososyal destek olduğunun altını çizen Bakan Yanık, "Psikososyal destek çalışmaları kapsamında deprem bölgesinde 3 bin 785, depremzedelerin tahliye edildiği bölgelerde ise 3 bin 792 arkadaşımızla birlikte bugüne kadar 1 milyon 125 binin üzerinde bire bir görüşme gerçekleştirmişiz. Depremin etkilerinin bugünden yarına ortadan kalkmayacağının farkındayız. 10 ilimizi doğrudan etkileyen, 13.5 milyon vatandaşımızın doğrudan etkilendiği bir afetten bahsediyoruz ve deprem bölgesi dışına çıkan vatandaşımızla birlikte 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hepimizin üzerinde ağır etki bırakan bir süreçten bahsediyoruz. Bakanlık olarak diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla önümüzdeki 2 yılı planladığımız 'Psikososyal Destek Eylem Planı'mızı oluşturduk ve birlikte iyileşmek için bu milletin kendi özündeki iyileşme gücünü ortaya çıkarmak, depremzede vatandaşlarımıza millet olarak desteğimizi ortaya koyabilmek, profesyonel bilgiyi gerektiren kısımlarını da profesyonel bilgi ile tahkim edebilmek için bu planı oluşturduk" dedi.

Depremin ilk anından itibaren 533 yaşlı, bin 133 engelli vatandaşı hemen güvenli bölgelere tahliye ettiklerini dile getiren Bakan Yanık, çadırlarda, konteynerde, yurt ve otellerde barınan depremzedelerden de 213 yaşlı ve 722 engelli vatandaşın devlet bakımına alınması gerektiğini fark ederek ilgili kuruluşlara yerleştirdiklerini vurguladı. Bakan Yanık, depremzede vatandaşların arasında yer alan işitme engelliler için de 120 işaret dili tercümanının hizmet verdiğini aktardı.

'BİN 582 ÇOCUK AİLELERİNE KAVUŞTURULDU'

Çocuklarla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Yanık, şunları söyledi:

"Depremle beraber bir de depremzede çocuklarımız gerçeği var. Onların da bakım ve gözetimi için ilk günden itibaren hızlıca sistemimizi oluşturduk ve gerekli desteği onlara sağlıyoruz. Gayet tabi depremzede çocuklarımız arasında en önemli başlık en ihtimam gösterilmesi gereken başlık refakatsiz çocuk. Refakatsiz çocuklar, ebeveyni ya da yakın akrabaları bakım ve gözetimini yapacak bir yetişkinin olmadığı çocuklar. Dolayısıyla çocuklarımızın yanında ebeveyni veya bakım-gözetimini yapacak yoksa onlara sahip çıkması gereken devlettir. Biz de bunu ilk günden itibaren çok titizlikle yerine getiriyoruz. Halihazırda sistemimize kayıtlı refakatsiz çocuk sayısı bin 912. Bu çocuklarımızdan bin 582´sini ailelerine kavuşturmuşuz. Hastanede takibi yapılan 230 çocuğumuz var. Bizim bakanlığımızın kuruluşlarına aldığımız 100 çocuğumuz var. Bu bin 912 çocuktan bin 832´sinin kimliği belirlenmiş. Kimliği bilinmeyen çocuklarımızdan bir kısmı hastanelerde kendini ifade edebilecek yaşta olmasına rağmen bilinci kapalı biçimde hastanelerde halihazırda tedavisi devam eden, bir kısmı da maalesef kendini ifade edemeyecek küçük yaşlarda, 0-1, 0-2 yaş grubundaki çocuklarımız. Dolayısıyla diğer kimliklendirme imkanlarıyla bu çocuklarımızın da kimliklerini tespit ederek ailelerine bilgilerini ulaştırmaya çalışıyoruz. Bunların dışında hastanelerde ya da defni gerçekleşmiş ve sonrasında da DNA eşleşmesiyle tespit ettiğimiz 234 çocuğumuzun da vefat ettiği bilgisini temin ettik ve bunu da aileleriyle paylaşmış olduk. Dolayısıyla çocuklarımızla alakalı her türlü dezenformasyona rağmen, her türlü kara propagandaya rağmen onların bakım ve gözetimini, onların her türlü imkana kavuşabilmeleri için dikkatle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öncelikle güvenliklerinin sağlanması, kimlik tespitlerinin yapılması, ailelerine ulaştırılması, tedavilerinin tamamlanması noktasında ve daha sonrasında da eğer yakınlarından bakım ve gözetim yükümlülüğünü sağlayacak yetişkin yoksa devlet bakımına alınması noktasında elimizden gelen her türlü çalışmayı yaptık yapıyoruz ve yapacağız." (DHA)Nuri PİREser PAZARBAŞI/ HATAY, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Nuri PİREser PAZARBAŞI

