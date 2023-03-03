Kabındaki mama ile 25 gün hayatta kalan 'Fıstık', kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kabındaki mama ile 25 gün hayatta kalan 'Fıstık', kurtarıldı

DHA

Kabındaki mama ile 25 gün hayatta kalan 'Fıstık', kurtarıldı


HATAYERZURUM, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu Hatay´ın Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde yıkılan Dökmeci Apartmanı'nın enkazında kalan ve kabındaki mama ile yaşama tutunan 'Fıstık' isimli köpek, Erzurum AFAD ekiplerince 25'inci günde günde kurtarıldı. 
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Hatay´a giden Erzurum AFAD ekipleri, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Antakya ilçesindeki mahallelerin enkazlarında çalışma yapan ekipler, vatandaşların ihbarı üzerine dün akşam saatlerinde Akevler Mahallesi´ndeki 4 katlı Dökmeci Apartmanı´nda arama yaptı. Enkazdan gelen köpek sesi üzerine görevliler, binanın birinci katında aramalarını yoğunlaştırdı. AFAD ekibi, saat 20.30´da beyaz bir köpeğe ulaşarak, onu bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen köpek, bölgedeki veteriner hekime teslim edildi.
KABINDA MAMA İLE HAYATTA KALDI
Dökmeci Apartmanı´nın 1´inci katındaki dairede yaşayan Mustafa Erkaya´ya ait olduğu ve isminin 'Fıstık' olduğu öğrenilen köpeğin, kabında kalan mama hayatta kalmayı başardığı öğrenildi. AFAD ekipleri, yaptıkları çalışmada evin diğer odasında enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Mustafa Erkaya´nın da cansız bedenini çıkardı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Salih TEKİN
2023-03-03 22:49:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'ın İskenderun ilçesinde doğal gaz akışı sağlanmaya başlandı
YEREL HABERLER Hatay'ın İskenderun ilçesinde doğal gaz akışı ...
Hatay Valiliğinden basında çıkan bazı iddialara ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Hatay Valiliğinden basında çıkan bazı iddialara ...
Hatay'da şebeke suyu ve kanalizasyon çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Hatay'da şebeke suyu ve kanalizasyon çalışmaları ...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Hatay'da (2)
YEREL HABERLER Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Hatay'da (2)
Bakan Yanık'tan "depremde refakatsiz kalan çocuklara ilişkin" açıklama:
YEREL HABERLER Bakan Yanık'tan "depremde refakatsiz kalan çocuklara ...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Hatay'da
YEREL HABERLER Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Hatay'da
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Hatay'da çadır kenti ziyaret etti
YEREL HABERLER Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Hatay'da ...
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 3 mahallede sürecek
YEREL HABERLER Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 3 ...
Antika dükkanından "Hatay'ı terk etmeyin" mesajı veriyor
YEREL HABERLER Antika dükkanından "Hatay'ı terk etmeyin" mesajı ...
Evdeki kedi ve köpekler depremden hemen önce sahiplerini uyandırmış
YEREL HABERLER Evdeki kedi ve köpekler depremden hemen önce ...
Hataylı heykeltıraş, depremde az hasar gören Fatih Sultan Mehmet'in heykelini bitirmeye çalışıyor
YEREL HABERLER Hataylı heykeltıraş, depremde az hasar gören Fatih ...
"İyilik Elçileri" soba başındaki sohbet ve müzikle depremden etkilenen çocuklara moral veriyor
YEREL HABERLER "İyilik Elçileri" soba başındaki sohbet ve müzikle ...
Antakya'da 290 konteyner evden oluşan barınma alanı afetzedelerin kullanımına açıldı
YEREL HABERLER Antakya'da 290 konteyner evden oluşan barınma alanı ...
Arama kurtarma çalışmalarının ardından şimdi de konteyner kent kuruyorlar
YEREL HABERLER Arama kurtarma çalışmalarının ardından şimdi de ...
Hataylı depremzede çocukların yüzü sosyal etkinliklerle gülüyor
YEREL HABERLER Hataylı depremzede çocukların yüzü sosyal ...
Danimarkalı Bakan Jorgensen, deprem bölgesindeki izlenimlerini anlattı:
YEREL HABERLER Danimarkalı Bakan Jorgensen, deprem bölgesindeki ...
Depremde üniversitenin 195 kişilik büyük kaybı
YEREL HABERLER Depremde üniversitenin 195 kişilik büyük kaybı
Gamze öğretmen kayıplarının acısını dindirebilmek için Kırıkhan'da çocuklara İngilizce öğretiyor
YEREL HABERLER Gamze öğretmen kayıplarının acısını dindirebilmek ...
Hatay'daki Epiphaneia Antik Kenti kalıntıları son depremlerden etkilenmedi
YEREL HABERLER Hatay'daki Epiphaneia Antik Kenti kalıntıları son ...
Hatay'daki çadır ve konteyner kentlerde eğitim öğretim hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Hatay'daki çadır ve konteyner kentlerde eğitim ...
İskenderun'da kuvvetli rüzgar; depremzedelerin çadırları yıkıldı
YEREL HABERLER İskenderun'da kuvvetli rüzgar; depremzedelerin ...
Hatay'da çadır kentler evcil hayvanlara da "yuva" oldu
YEREL HABERLER Hatay'da çadır kentler evcil hayvanlara da "yuva" ...
Hatay'ın sembolü tarihi çarşıların esnafı yeni başlangıç için iş yerlerinin onarılmasını istiyor
YEREL HABERLER Hatay'ın sembolü tarihi çarşıların esnafı yeni ...
T3 Vakfı Hatay'daki çadır kentlerde çocukların yüzlerini güldürüyor
YEREL HABERLER T3 Vakfı Hatay'daki çadır kentlerde çocukların ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.