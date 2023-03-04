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Üreten depremzedeler

DHA

Üreten depremzedeler


Mehmet ÇINARİbrahim LALELİ/ HATAY, (DHA)DEPREMLERİN yıkıma yol açtığı ve nüfusunun önemli kısmı geçici barınma amaçlı başka şehirlere giden Hatay'da iş yeri, tarlası, hayvanları olan ve zarar görmeyenler, üretimi devam ettirip, bölgede ihtiyaçları karşılamaya çalışıyor.
Depremin hasar verdiği, binlerce can kaybı olup, binaların yıkıldığı Hatay'da birçok depremzede, çevre illere geçici barınma amaçlı göç ederken, çoğu da çadır veya konteynerlerde yaşamlarına devam ediyor. Bazıları da hem yakınlarını kaybedip hem oturdukları evleri ağır hasar almasına rağmen bölgede özellikle gıda ve tarım ürünlerine yönelik üretimlerini sürdürmeye çalışıyor. Kadınlar tarlalarda hasat yaparken, çobanlar, her gün koyun sürülerini enkazların arasından otlak alanlara götürüp, gün boyu otlatıyor.
Antakya, Defne, Samandağ, Kırıkhan bölgesinde birçok iş yeri ve konutun yanı sıra Hatay'ın yöresel ürünü kara ocak fırınlarının da ciddi bölümü yıkıldı. Kentte kalan birkaç fırın, kapasitelerini 2 katına çıkarıp, en önemli ihtiyaçlardan olan ekmek üretimini sürdürüyor. Defne ilçesinde depremi küçük hasarla atlatan ancak Antakya'daki fırınları ağır hasar gören Günenç ailesi, günlük 6-7 bin ekmek üretimini 15 bine çıkardı ve simit-poğaça olarak da günde 3 bin 500 üretim yapıyor. Her sabah fırının önünde uzun kuyruklar oluşuyor.
Fırıncı Muhsin Günenç, deprem gecesi yerin neredeyse koptuğunu söyleyerek, "Binalar sağa sola yatıyordu. Çekirdek ailede bir şey yok, şükür ama aileden birkaç kişiyi maalesef kaybettik. Evlerimiz ikinci depremde yıkıldı, oturulamaz halde. Ailelerimiz çadırda kalıyor ama ben fırında kalıyorum, hiç gitmedim. İlk günden beri hiç kapatmadık. Millet can derdinde, biz de millete ekmek yetiştirelim diye kapasitemiz 6-7 binken şu an 15 bini buluyor. Bölgedeki fırınların çoğu yıkıldı. Samandağ'da 1 tane, Defne olarak sadece biz kaldık. Antakya'da da yeni bir fırın açıldı. Kara ocak fırınlarının tamamı ikinci depremde neredeyse çöktü. Şu anda Adana'dan Samandağ'a 7-8 bin ekmek geliyor. Biz hem askere hem halka iki tarafa da yetiştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
100 TL YEVMİYE İLE MAYDANOZ HASADI
Hatay'da birçok kırsal alanda bölge halkı, bahçelerinde ürettikleri ürünlerin hasadını da yapıyor. Samandağ ilçesi Çevlik Mahallesi'ndeki kadınlar, depremin ardından 5'inci gün itibarıyla maydanoz tarlalarında hasada başladı. Akşama kadar süren hasat sonrası toplanan ürünler, hale gönderiliyor. Maydanoz bahçesinde hasat yapan kadın işçilerin çoğu, evlerinin ağır veya hafif hasar aldığını, çadırlarda yaşamaya çalıştıklarını, hayatlarını devam ettirebilmek için günlük 100 TL yevmiyeyle maydanoz topladıklarını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Hatay Mehmet ÇINARİbrahim LALELİ
2023-03-04 10:34:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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