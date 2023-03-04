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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baran'a yıkıntılar arasında doğum günü kutlaması

DHA

Baran'a yıkıntılar arasında doğum günü kutlaması


Mehmet ÇINARİbrahim LALELİ/ HATAY, (DHA)DEPREMDE evleri yıkılan, Hatay Mesleki Öğretim Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Baran Ateş'in 15'inci yaş günü, ailesi, arkadaşları ve afetzede komşuları tarafından enkaz yığınlarıyla dolu sokakta çadır alanında kutlandı.
Antakya'nın Güzerburç Mahallesi'ndeki evleri depremde yıkılan Ateş ailesinin lise öğrencisi çocukları Baran Ateş'in 3 Mart olan 15'inci yaş günü, enkaz yığınına dönen sokakta kutlandı. Annebabası, arkadaşları ve afetzede komşuları ile doğum gününü kutlayan Baran'a ağabeyi Sercan Ateş, fırından bulabildiği baklavanın üzerine mum dikerek sürpriz yaptı.
Ykıntılar arasında kurdukları varil sobanın yanında doğum günü kutlanan Baran Ateş, "Bu depremde çok kötü şeyler yaşadık. Ailece çok kötü şeyler hissediyoruz. Deprem yaşanan tüm illerdeki herkese çok geçmiş olsun, diyorum. Umarım bu kötü zamanlardan da en kısa zamanda kurtuluruz" diye konuştu.
Çok kötü bir dönem geçirdiklerini belirten anne Hikmiye Ateş de "Ne diyeceğimi bilmiyorum, o günü asla unutamayız. Uyuyorduk, öyle bir sarsıntıyla uyandı ki felaketti, dünyanın sonuydu. Nasıl çocuklarımı uyandırdım, yuvarlana yuvarlana aşağı indik, onu hiçbir zaman unutamayacağız. Çok kötü bir gündü, Allah bir daha yaşatmasın. Evimiz ilk depremde yıkılmamıştı, ikinci depremde tamamen gitti. Her şeyimiz gitti, hiçbir şey çıkartamıyoruz. Çadırda 23 aile beraber kalıyoruz. Hayat devam ediyor, her şeye rağmen yaşıyoruz, şükür Allah'a. Oğlumun da bugün doğum günüydü. Daha iyi şekilde kutlamak isterdim ama buna şükür" dedi.
Pasta bulamadığını belirten ağabey Sercan Ateş ise "Baklava bulabildik bu zamanda. Herkese geçmiş olsun. Herkesin evi, ailesi yıkıldı. Yakınlarımızdan kayıplar oldu. Nişanlımın kuzenini kaybettik. Çekirdek aileden kimseye şükür bir şey olmadı ama büyük aileden gidenler oldu. Burası Güzerburç Mahallesi, çok ev yıkıldı ve ölümler de oldu. Örneğin; '600 Konutlar' dediğimiz bir yerde 1500 kişi toprağa gitti. Yine çok şükür halimize" diye konuştu.
57 yaşına geldiğini ve böyle felaket görmediği anlatan baba Mehmet Ateş de "Çok şiddetli bir deprem oldu. Ben 4 deprem yaşadım ama böyle felaket görmedim. Çok şükür, aileden can kaybı olmadı. Hamdolsun, yaşıyoruz. İnşallah daha iyi, daha güzel olacak. Ne diyeceğimizi bilmiyorum. Çadırda yaşıyoruz. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın" dedi.
Öte yandan AHBAP Derneği'nin gönüllüleri de bölgede doğum günü olan çocuklara sürpriz kutlamalar yapıyor. Gönüllüler, pasta ve balonlar ile bazı çocuklara doğum günü kutlaması yaptı. Çocuklara oyuncaklar veren gönüllüler, oyunlar oynayarak birlikte vakit geçirdi. DHA-Genel Türkiye-Hatay Mehmet ÇINARİbrahim LALELİ
2023-03-04 10:51:20

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