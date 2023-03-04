Antakya'da depremden etkilenen mobese sistemi onarılıyor

İbrahim LALELİ/HATAY, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da elektrik altyapısı ile mobese sistemi onarılıyor.
Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, bir yandan da altyapının onarılmasına başlandı. Ekipler, elektrik altyapıları ve kentin güvenliğinin sağlanmasında kullanılan mobese sistemleri tamir ediyor. Mobese kameraları, özel ekipler tarafından tamir edildikten sonra aktif hale getiriliyor.
Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen elektrik işçileri de çadır kentlere elektrik hattı çekiyor. İşçiler, depremin ardından dikilen elektrik direklerinin üzerine çıkarak trafo ve kabloları birbirlerine bağlıyor ve çadır kentlere elektrik veriyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay İbrahim LALELİ
2023-03-04 10:59:41
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