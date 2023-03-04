Depremzede çocuklar, çadır kentlerdeki oyun parklarında moral buluyor



Mehmet ÇINAR/HATAY, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay´da çadır ve konteyner kentlerde bazı belediyeler tarafından çocuk parkları kuruldu. Depremzedeler yeni yaşam şartlarına alışmaya çalışırken, çocuklar ise parklarda oynuyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremin üzerinden 27 gün geçti. Binlerce kişinin enkaz altında yaşamını yitirdiği ve yaralandığı Hatay'da, aramakurtarma çalışmaları sona erdi. Kentte enkaz kaldırma çalışmalarıyla birlikte depremzedeler için çadır ve konteyner kentlerin kurulumları sürüyor. Özellikle Antakya, Samandağ ve Defne ilçelerinde yaşanan büyük yıkımın ardından kentin birçok noktasında hem yurt içinden kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri hem de yurt dışından birçok ülkeden gönderilen çadırlar ve konteyner ile açık alanlarda yaşam alanları oluşturuldu.

AFAD kontrolündeki bu çadır ve konteynerlerin bulunduğu yaşam alanlarına bazı belediyeler tarafından da çocuk parkları kuruldu. Depremzede ailelerin çocukları bu çadır kentlerde oluşturulan çocuk parklarında gün boyunca oyun oynayarak vakit geçiriyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Mehmet ÇINAR

2023-03-04 11:18:05



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