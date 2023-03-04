90 bine yakın kitabın olduğu sahaf dükkanı depremde yerle bir oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

90 bine yakın kitabın olduğu sahaf dükkanı depremde yerle bir oldu

DHA

90 bine yakın kitabın olduğu sahaf dükkanı depremde yerle bir oldu


Gül KABA-Ömer HASAR-Murat KORKMAZ/HATAY, (DHA) KAHRAMANMARAŞ merkezli depremler nedeniyle birçok insan hayatını, yakınını, evini, işini kaybetti. Depremzede sahaflar için de bir destek kampanyası başlatıldı. 
Online kitap satışı yapan Kitantik üzerinden sembolik olarak 10 liradan satışa sunulan kitapların geliri 11 ilde belirlenen 5 sahafa gönderilecek. O sahaflardan biri de Hatay'ın İskenderun ilçesinde 'kitap otağı' isimli dükkanı bulunan Aşir Alkaç. 30 yıldır sahaflık yapan Alkaç'ın dükkanı ilk depremde yerle bir oldu. 90 bina yakın eserin olduğu dükkanda 1800'lü, 1900'lü yıllardan kalma bazı kitapların ilk basımları bulunuyordu. Tüm birikimini kaybettiğini söyleyen Alkaç, "Victor Hugo'nun, Fransız yazar Honore de Balzac'ın kitaplarının ilk baskıları bizdeydi, Bağdatlı İbrahim Paşa'nın 2 ciltten oluşan ve Türkiye'de sadece iki kişide olan kitabı vardı. Ama şu anda hiçbiri yok, kurtaramadık, ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.
Deprem anında yaşadıklarını anlatan Alkaç, "3 çocuğumuz var hepsi İstanbul'da çalışıyor. Evde iki kişiyiz. Eşimin sesine uyandım. Çok kötü sallanıyorduk, yan taraftan çığlıklar geliyordu. Hemen yanımızdaki bloklar çöktü. Elektrikler kesildi, eşim heyecan yaptı, beklememiz gerektiğini söyledim. Sarsıntı geçti dışarı çıktık. Dükkanıma yakın oturuyorum, geldim baktım altında dükkanımın olduğu 5 katlı bina çökmüştüm. Burası büyük bir iş hanıydı, sabah kendi imkanlarımızla insanları çıkarmaya çalıştık sonra devlet yetkilileri geldi onlar çıkarmaya başladı. Ailemden 28 kişiyi kaybettim" diye konuştu.1800'LÜ YILLARDAN KALMA KİTAPLAR VARDI
Yayınevi olarak da çalıştıklarını söyleyen Aşir Alkaç, "30 yıldır sahaflık yapıyoruz, 4 yıldır yayın evi olarak da çalışıyorduk. Bu zaman diliminde 140'a yakın kitap yayınladık. Telif olmayan kitap yoktu. Yurt içi ve yurt dışından pek çok yazar vardı. Hatta ilklere imza attık, görme engelli bir kızımızın kitabını çıkardık. İlkokul ikinci sınıf bir kızımızın kitabını çıkardık. 1800'lü yıllardan kalma kitaplarımız vardı. 1900'lü yıllardan bazı kitapların ilk basımları bizdeydi, hepsi enkazın altında kaldı. Örneğin Victor Hugo'nun, Fransız yazar Honore de Balzac'ın 1947'de İsviçre'de ilk basılan kitabı bizdeydi, Bağdatlı İbrahim Paşa'nın kitabı vardı. 2 ciltten oluşan kitap Türkiye'de sadece iki kişide vardı. Bu kadar kitabı bir daha toparlayamam bazı dostlarımız kitap yardımında bulunalım dediler ama ne kadar olur, olmaz bilemiyorum" ifadelerini kullandı."30 YILLIK EMEĞİM GİTTİ"
Çok farklı dillerde kitapların olduğunu aktaran Alkaç, "İskenderun'da sahaf kültürü oluşturmak için çok uğraşmıştım. 30 yıllık emeğim gitti, İtalyanca, İspanyolca, Korece hatta İbranice gibi çok farklı dillerde kitaplar vardı. Ama şu anda hiçbiri yok, kurtaramadık, yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Açacak bir iş yerimiz kalmadı. Dükkânın arkasında küçük bir bahçemiz vardı. İnsanlar gelip çayını, kahvesini içip kitabını okuyabiliyordu. Düzenli söyleşiler yapardık. Farklı şehirlerden dostlarımız çağırıyor ama kökümüz burada hiçbir yere gitmeyeceğiz. Devletten isteğim ne yapacağımızı bilelim, enkazlar kaldırılsın. Kendime yol haritası çizmek istiyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Gül KABA-Ömer HASAR-Murat KORKMAZ/HATAY, (DHA)
2023-03-04 11:21:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Depremzede çocuklar, çadır kentlerdeki oyun parklarında moral buluyor
YEREL HABERLER Depremzede çocuklar, çadır kentlerdeki oyun ...
KAHRAMANMARAŞ- 90 BİNE YAKIN KİTABIN OLDUĞU SAHAF DÜKKANI DEPREMDE YERLE BİR OLDU
YEREL HABERLER KAHRAMANMARAŞ- 90 BİNE YAKIN KİTABIN OLDUĞU SAHAF ...
Hatay'da sebze hali açılamadı, marul ve şalgam tarlada kaldı
YEREL HABERLER Hatay'da sebze hali açılamadı, marul ve şalgam ...
HATAY- 111 YILLIK DÖRTYOL TREN İSTASYONU DA DEPREMLERDE HASAR GÖRDÜ
YEREL HABERLER HATAY- 111 YILLIK DÖRTYOL TREN İSTASYONU DA ...
Restoranı depremzedelerin sığınağı oldu
YEREL HABERLER Restoranı depremzedelerin sığınağı oldu
3 bin 109 kişinin öldüğü İskenderun'daki son durum 
YEREL HABERLER 3 bin 109 kişinin öldüğü İskenderun'daki son durum 
111 yıllık Dörtyol Tren İstasyonu da depremlerde hasar gördü
YEREL HABERLER 111 yıllık Dörtyol Tren İstasyonu da depremlerde ...
Antakya'da depremden etkilenen mobese sistemi onarılıyor
YEREL HABERLER Antakya'da depremden etkilenen mobese sistemi ...
Baran'a yıkıntılar arasında doğum günü kutlaması
YEREL HABERLER Baran'a yıkıntılar arasında doğum günü kutlaması
Üreten depremzedeler
YEREL HABERLER Üreten depremzedeler
Hatay Erzin ilçesinde odunlukta çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Hatay Erzin ilçesinde odunlukta çıkan yangın ...
Kabındaki mama ile 25 gün hayatta kalan 'Fıstık', kurtarıldı
YEREL HABERLER Kabındaki mama ile 25 gün hayatta kalan 'Fıstık', ...
Hatay'ın İskenderun ilçesinde doğal gaz akışı sağlanmaya başlandı
YEREL HABERLER Hatay'ın İskenderun ilçesinde doğal gaz akışı ...
Hatay Valiliğinden basında çıkan bazı iddialara ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Hatay Valiliğinden basında çıkan bazı iddialara ...
Hatay'da şebeke suyu ve kanalizasyon çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Hatay'da şebeke suyu ve kanalizasyon çalışmaları ...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Hatay'da (2)
YEREL HABERLER Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Hatay'da (2)
Bakan Yanık'tan "depremde refakatsiz kalan çocuklara ilişkin" açıklama:
YEREL HABERLER Bakan Yanık'tan "depremde refakatsiz kalan çocuklara ...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Hatay'da
YEREL HABERLER Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Hatay'da
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Hatay'da çadır kenti ziyaret etti
YEREL HABERLER Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Hatay'da ...
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 3 mahallede sürecek
YEREL HABERLER Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 3 ...
Antika dükkanından "Hatay'ı terk etmeyin" mesajı veriyor
YEREL HABERLER Antika dükkanından "Hatay'ı terk etmeyin" mesajı ...
Evdeki kedi ve köpekler depremden hemen önce sahiplerini uyandırmış
YEREL HABERLER Evdeki kedi ve köpekler depremden hemen önce ...
Hataylı heykeltıraş, depremde az hasar gören Fatih Sultan Mehmet'in heykelini bitirmeye çalışıyor
YEREL HABERLER Hataylı heykeltıraş, depremde az hasar gören Fatih ...
"İyilik Elçileri" soba başındaki sohbet ve müzikle depremden etkilenen çocuklara moral veriyor
YEREL HABERLER "İyilik Elçileri" soba başındaki sohbet ve müzikle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.