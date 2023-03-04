Hatay'da depremzedelere hazır su tedariki



Nuri PİREser PAZARBAŞI/HATAY, (DHA)DEPREMLER nedeniyle su şebekelerinin yoğun hasar gördüğü Hatay'da vatandaşlara, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Acil Sosyal Yardım Ekibi (ASYA) başta olmak üzere, pek çok kamu ve sivil toplum kuruluşu tarafından her gün TIR'larla yüz binlerce litre hazır su gönderiliyor.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler nedeniyle su şebekelerinin ciddi zarar gördüğü kentte, çoğu yerde kesintiler yaşanıyor. Kesinti olmayan bölgelerde ise sağlık açısından su tüketilmemesi önerildi. Depremzedelere ayni yardım faaliyetlerini organize eden başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı ASYA olmak üzere çok sayıda kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu da depremin ilk gününden bu yana afetzedelere su yardımı yaptı.

Türkiye'nin dört bir yanından tedarik edilip Hatay'ın çeşitli noktalarına getirilen yüz binlerce litre hazır su, daha sonra forkliftlerle TIR'lara yüklenip kent merkezi ve ilçelerdeki 23 çadır kente, 13 sosyal markete, mobil market araçlarına ve kentteki çadırlarda kalan depremzedelere ulaştırılıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI

2023-03-04 12:38:21



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