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HAYAD'dan çağrı: Hatay vatandır, terk edilemez

DHA

HAYAD'dan çağrı: Hatay vatandır, terk edilemez


Mehmet ÇINARİbrahim LALELİ/HATAY, (DHA)HATAY Yardımlaşma Derneği (HAYAD), deprem nedeniyle kenti terk eden Hataylıların geri dönmesi için, 'Hatay vatandır, terk edilemez' sloganıyla çağrıda bulundu. Hatay'ın birçok sokağında da yıkılan veya hasar alan binaların duvarlarında kentten ayrılanların geri döneceğine dair, 'Hatay, bir veda değil, geri geleceğiz', 'Onurumuz Hatay', 'Elbet bir gün', 'Seninleyiz Hatay', 'Yıkılma Hatay, biz varız', 'Unutma 06.02.2023' yazılar yazdıkları görüldü.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı kentlerden Hatay'dan nüfusun yarıdan fazlası başka kentlere göç etti. HAYAD, deprem sebebiyle kenti terk eden Hataylıların geri dönmesi için 'Hatay vatandır, terk edilemez' sloganıyla çağrıda bulundu. HAYAD Başkanı Rahmi Vardı, Hatay'ın belki dünyanın ikinci büyük depremine maruz kaldığını belirterek, "6 Şubat bizim için kara bir gündür. 15 yıldır sahada olan bir derneğiz. Derneğimiz hem depremzede bir dernek hem de yardım faaliyetlerini yürütebilmek için acilen ayağa kalkmamız gerekiyordu. O gün bütün arkadaşlarımızı topladık ve o günden bugüne 150 bin nüfuslu Kırıkhan ilçemizin suyu, yemeği, gıdası, barınma gibi her türlü ihtiyacını karşılamaya devam ettik" dedi.
NÜFUSUN YÜZDE 50'DEN FAZLASININ GÖÇTÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR
Aynı zamanda 30 yıla yakındır Hatay Vatan TV olarak medya grupları bulunduğunu dile getiren Vardı, "Maalesef bu depremlerden sonra Hatay'ın yüzde 50'sinden fazlası göçtü, tabi bir kısmı burada köylere, bir kısmı da dışarıya göçtü. Hatay Vatan TV binası da yıkılmıştı, tabelasında ışık yanık görünce artık Hatay Vatan TV'nin miadını doldurduğunu, TV'yi silerek 'Hatay vatandır, terk edilemez' diyerek, böyle bir şey içimden geçti. Bu konuda, 'Bunu Türkiye'ye yayalım, Türkiye'de nerede olursa olsun giden Hataylıları topraklarımıza davet edelim' diye yönetim kurulumuzda bir fikir oluşunca çalışmalarını yaptık" diye konuştu.
'BU TOPRAKLARIN YIKINTISI DA BİZİM VATANIMIZ'
Hatay'ın sıradan bir il olmadığını dile getiren Vardı, "81 ilimiz bizim için çok kutsaldır. Ama Hatay, 1938 yılında ayrı bir cumhuriyetken, buranın cumhurbaşkanı merhum Tayfur Sökmen, 'Ben bir ülkenin cumhurbaşkanı olmaktansa Türkiye Cumhuriyeti devletinin sıradan bir vatandaşı olurum' diyerek, burada cumhurbaşkanlığını bitirmiş ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin emrine girmiş bir vatan evladı. Biz de onların torunları olarak bu toprakları yalnızca ev, bahçe, fabrika, iş yeri, dükkan diye göremeyiz. Bu toprakların yıkıntısı da bizim vatanımız. Üstü bizim evimiz, altı bizim mezarımızdır. Bu topraklar bizim burası namusumuz, vatanımızdır" ifadelerini kullandı.
'HATAY'A GELİN, HEP BERABER AYAĞA KALDIRALIM'
Kentten ayrılan tüm Hataylılara seslenen Rahmi Vardı, şu çağrıda bulundu:
"Dolayısıyla buradan giden Hataylılara özellikle seslenmek istiyorum. Dünyanın neresinde olursanız olun, ailelerinizi çocuklarınızı güvenceye alın, Hatay'a gelin, hep beraber ayağa kaldıralım. Hatay çok zor günler geçiriyor. Gerçekten dünyanın ikinci büyük felaketi olmuş, yerle yeksan, darmadağın olmuşuz. Ama gerçekten Hatay'ı ayağa kaldıracak insanlara ihtiyacımız var. Hiçbir mesleği olmasa bile bir şeyin ucundan tutacak insana da ihtiyacımız var. Biz de diyoruz ki; 'Hatay vatandır, terk edilemez'. Burayı terk etmesinler, ailelerini güvenceye alıp bu topraklara geri dönsünler. Bizim çağrımız budur."
DUVARLARDA 'GERİ DÖNECEĞİZ' YAZILARI
Bu arada, deprem nedeniyle göç edenlerin, yıkılmış veya ağır hasarlı binaların duvarlarına geri döneceklerine dair yazılar yazdığı görüldü. Duvarlarda, 'Hatay, bir veda değil, geri geleceğiz', 'Geri döneceğiz', 'Onurumuz Hatay', 'Elbet bir gün', 'Seninleyiz Hatay', 'Yıkılma Hatay biz varız', 'Unutma 06.02.2023' yazıları dikkat çekti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Mehmet ÇINARİbrahim LALELİ
2023-03-04 14:38:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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