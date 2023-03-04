Hatay´da esnaf yaralarını sarmaya başladı; veresiye defterleri yeniden açıldı



Nuri PİREser PAZARBAŞI/HATAY, (DHA)HATAY´da iş yerleri depremde hafif hasar gören az sayıda esnaf, kaldırım üzerinde satış yapmaya başladı. Defne ilçesinde market işleten Yılmaz Aslanyürek, büyük yıkıma rağmen vatandaşların ihtiyacını karşılamak için yaraları sarmaya başladıklarını belirterek, birkaç günde 400 bin TL veresiye satış yaptığını anlattı.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem ile Defne ve Samandağ´da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerde Hatay´da çok sayıda bina yıkıldı, binlerce kişi de yaşamını yitirdi. Depremde evleri zarar görenlerin büyük bir kısmı, başka şehirlere tahliye edildi. Kentte kalan vatandaşlar ise çadır ve konteyner kentlere yerleşti. Hatay´da ticaret de durdu.

`8 DÜKKAN 6 DAİRE KAYBETTİM´

Merkez Defne ve Antakya ilçelerinde iş yerleri hafif hasarlı olan az sayıda esnaf, ticareti canlandırmak ve vatandaşların talebini karşılamak için kaldırım önünde satış yapmaya başladı. Yok denecek kadar az sayıdaki market, manav, kebapçı, berber gibi iş yerlerini gören vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Defne ilçesinde market işleten Yılmaz Aslanyürek, büyük bir felaket yaşadıklarını, çok sayıda aile ferdini yitirdiğini söyledi. Depremde ayrıca 8 dükkan ve 6 daire kaybettiklerini anlatan Aslanyürek, "Allah herkesin yardımcısı olsun. Çok zor durumdalar. İnsanların evleri yıkıldı. 27 yıllık esnafım. Dükkanım az hasarlı olduğu için açabildim. Kısa sürede 400 bin TL veresiye satış yaptım çünkü insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kimseye hayır diyemiyorsun. Eş, dost, tanıdık, herkese yardımcı olacağız elimizden geldiğince. Allah´a çok şükür, canımıza bir şey olmadı. Müşterilerimizden de ölenler oldu. Onların borcu helali hoş olsun" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI

2023-03-04 16:55:08



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