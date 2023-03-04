Ağacın yıktığı duvar, polis ve bekçinin üzerine devrildi



HATAY, (DHA)HATAY'ın Antakya ilçesinde, valilik konutu yakınındaki bir çınar ağacının üzerine düştüğü duvar, orada bulunan bir polis memuru ve bir bekçinin üzerine devrildi. Ağır yaralanan polis ve bekçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçedeki valilik konutu civarında meydan geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan bir çınar ağacı, devrilip, duvarın üzerine düştü. Ağacın düşmesinin etkisiyle duvar da orada bulunan bir polis ve bir bekçinin üzerine devrildi. Duvarın altında kalarak ağır yaralanan bekçi ve polis, ambulansla havalimanına, oradan da havayolu ile çevre ildeki bir hastaneye kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez HATAY, (DHA)

2023-03-04 20:30:02



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