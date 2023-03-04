Ağacın yıktığı duvar, polis ve bekçinin üzerine devrildi; 1 şehit, 1 yaralı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Hatay'ın Antakya ilçesinde, ağacın yıktığı duvarın altında kalıp ağır yaralanan polis memuru Muhammet Tarakçı, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit polisin acı haberini Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Türk Polis Teşkilatı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyurdu. Yaralı bekçinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Antakya HATAY, (DHA)

2023-03-04 22:16:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.