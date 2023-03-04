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Bakan Soylu: Depremlerde 45 bin 968 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 267'si Suriyeli

DHA

Bakan Soylu: Depremlerde 45 bin 968 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 267'si Suriyeli


Nuri PİREser PAZARBAŞI/ HATAY, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 968, bunlardan 4 bin 267´sinin Suriyeli olduğunu kaydetti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi´ndeki koordinasyon toplantısına katıldı. Bakan Soylu, toplantının ardından basın açıklaması yaptı. Deprem nedeniyle 10 kentte esnafın büyük tahribata uğradığını kaydeden Bakan Soylu, yeni dükkanlar yapılması için proje geliştirdiklerini anlattı. Soylu, "Esnaf teşkilatlarıyla konuşuldu. Onlarla koordineli çalışılıyor. 5 bin 400 geçici iş yeri sahiplendirildi. Ticaret Bakanlığımız ile ortak çalışma ortaya konuyor. Hatay'da 2 bin geçici iş yeri planladı" dedi.
Deprem bölgesinde 426 belediyenin görevlendirildiğini kaydeden Bakan Soylu, "Bunların her biriyle koordinasyon içerisinde her meselede çalışıyoruz. Sadece Hatay´da görevlendirilen 127 belediye var. Deprem bölgesinde 41 vali görevlendirildi. Bunların 15´i Hatay´da. Defin, kimliklendirme, sosyal yardım, gıda, beslenme, içme suyu hatları, enkaz alanındaki sektörel ihtiyaçların giderilmesi, kamu ve özel sektör araçlarının yönetilmesi, döküm sahalarının kontrolü, depremzedelerin tahliye süreçleri, konaklama koordinasyonu, küçük esnafın yer tanzimi gibi konular üzerinde çalışmalar yapıyorlar. Tüm saha eksikliği, tuvaletten çamaşıra, temizlik eksikliğine kadar paylaşan sahada birçok arkadaşımız var ve bu söylediklerimin her birinin alt birimleri var ve onlar da aynı şekilde çalışmaya devam ediyor. Bunlara ek olarak sadece Hatay´da 233 sivil toplum kuruluşu görevli" diye konuştu.
'13 BİN 62 SARSINTI MEYDANA GELDİ'
Yer kürenin en büyük depremlerinden birinin meydana geldiğini vurgulayan Bakan Soylu şunları söyledi:
"Bir sözü ifade etmem gerekir, 'Büyük acılar milletleri birleştirir.´  Milletimiz büyük bir birliktelik gerçekleştirdi. Şu ana kadar 13 bin 62 sarsıntı meydana geldi. Bu olağandışı bir süreç. 26 bin 32 enkazda arama kurtarma yapıldı. Toplamda 28 bin 300 enkaz var. Hatay'da ise 18 bin enkaz var. Toplam ağır hasarlı binanın dışında bina var. Yıkılacak ve acil yıkılacak binalardan sonra ağır yıkılacaklar tablosu da söz konusu. Acil yıkılacak binalar yıkılıyor. Enkaz kaldırma işlemleri de devam ediyor. Enkaz kaldırma ve acil yıkılacaklarda oran şu an yüzde 15. Bu orana kadar geldik. Deprem bölgesinde 332 çadır kent alanı oluşturuldu. Hatay'da ise 80. 209 konteyner alanı oluşturuldu. Hatay'da 21 bin 895 konteyner kurulumu planlandı. Katar'dan konteynerların bir kısmı geldi. Hatay'da toplam 3 bin konteyner kurulmuş oldu. Bir taraftan barınma ihtiyacını gideriyoruz, bir taraftan halk sağlığına yönelik çalışıyoruz. 10 bine aşkın tuvalet bölgede. Bunların temizliğine her gün dikkat edilmektedir. Hatay'da okullarımızın bir bölümü açık; vatandaşlarımızın barınması için. Deprem bölgesinde de böyle. Hatay'da okullarda 35 bin kişi barınmaktadır. Afet bölgesinde 1 milyon 652 bin kişi barınmaktadır. Köylerdeki nüfus arttı. Yıkıntının olmadığı köylerde nüfus 2-3 katına çıktı. Bunları gözeterek hizmetleri sürdürüyoruz. Deprem bölgesinde, 860 bin 365 kişi tahliye edildi. Türkiye'nin her yerinde ciddi bir ev sahipliği yapıldı. Tespit edilen tahliye sayısı 2 milyon 145 bin."
'HATAY'DA SU YOK' İDDİASI
Sosyal medyada Hatay´da suyun olmadığına yönelik paylaşımlar yapıldığına değinen Bakan Soylu, "Şebeke suları günlük ihtiyaçlarda kullanılıyor. Bu her gün takip ediliyor. İçme suyu ihtiyacı ise ambalajlı su ile sağlanmıştır. Hatay'a sadece bugün 1 milyon 200 bin adet ambalajlı su verildi. Dün akşamdan beri 'Hatay'ın suya ihtiyacı' var gibi bir şey çıktı. Öyle bir sosyal medya dalgası yayılıyor ki, hakikaten bu bizi üzüyor. Bu bazen bizi çalışmaktan da alıkoyuyor. Burada görev yapan arkadaşların moralini bozmak için çaba konduğu ortadadır. Birileri buradaki vatandaşlarımızın eksikliğini gidermek için çaba gösterirken, öbür taraftan da süreci manipüle etmek vicdanla bağdaşmıyor. 22 mahalleye su verilmiyor. Nasıl verilsin? 22 mahalle yıkık. Buranın suyunun ulaştırılabilmesi için hep birlikte çaba sarf ediliyor. Bunu bu şekilde değerlendirmek vicdanla bağdaşmıyor. Yalanla yeni afetler ekliyor. Bunu da anlatmak durumundayız. Aksi takdirde farklı süreçle karşı karşıya kalıyoruz. Binlerce yardım TIR'ı geliyor. Kahramanmaraş'ta tuvalet sayısı 4 binin üzerine çıktı, Hatay'da var olan sayının iki katına çıkmamız lazım. Duş da öyle. Burada böyle bir ihtiyaç var. Bir de iç çamaşır ihtiyacı var. Su geliyor zaten" ifadelerini kullandı.
'RAKAMLAR EKSİK' İDDİASI
Bakan Soylu, depremlerde 45 bin 968 kişinin hayatını kaybettiğini aktararak şunları söyledi:
"4 bin 267 Suriyeli kardeşimiz var bunların içerisinde. 44 bin 235'i nüfus artı göçe tescil edildi. Her bir vatandaşımızın tek tek defin dahil kimliklendirilmesi dahil savcılık raporları dahil hepsi gerçekleştirilmektedir. Ne rakam varsa milletimizle paylaşıyoruz. Bazıları 'rakamlar eksik söyleniyor' diyor. Bunu niçin eksik ve az söyleyelim. Her bir kişi bir hukukun parçasıdır. Ayrıca tarihe not düşmek durumundayız. Böyle bir sorumluluğumuz da söz konusu. Her ilde her ilçede AFAD koordinasyon merkezleri, hasar tespit itiraz çadırları kuruldu. Bazen maddi hasarlar olabilir. Bunların hepsinin düzeltileceğini burada yaşayan vatandaşlarımıza ifade etmek istiyorum. Örneğin Hatay'da 17 müracaat merkezi var."
'BÜYÜK BİR SINAVDAN GEÇİYORUZ'
Sosyal medyada dezenformasyona ilişkin bilgiler aktaran Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:
" 633 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatılmış, 159 şahıs gözaltına alınmıştır. Sosyal medyada vatandaşlarımızı istismar edenler takip edilmektedir. Bir tek alıkonulma, kaçırılma vakası olmamıştır. Hele organ mafyası gibi bir durum, hiç söz konusu değildir. Allah bizi de milletimizi bu yalanlardan muhafaza etsin. 'Yanlış yapan gözaltına alınacak mı?' durumu da söz konusu. Tüm birimler aktif olarak çalışmıştır. Yurt dışına çıkış yasakları koyuldu. 791 şüpheli var. Bunun 249'u tutuklandı. Süreçler devam ediyor. Antakya'dayız şu an. Antakya'da yüzde 58'i yıkılmış, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı bina var. Bu büyük bir tahribat. Büyük bir sınavdan geçiyoruz. Önümüzde uzun ve zor bir yol var ama 1 yılın sonunda bu şehirler yeniden ihya edilecek. Bunu önümüzdeki 1 yıl içerisinde göreceğiz."
POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU
Depremzede olup deprem bölgelerinde kamu hizmeti yapanlara ve gönüllü olmak için başvuranlara teşekkür eden Bakan Soylu, "Bugün bir arkadaşımız şehit oldu. Ağaç üzerine düştü ve bir polisimiz şehit oldu. Binlerce personel burada çalışıyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI
2023-03-04 23:32:10

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