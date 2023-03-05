Sadece motoru sağlam kalan aracı 'deprem hatırası' oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sadece motoru sağlam kalan aracı 'deprem hatırası' oldu

DHA

Sadece motoru sağlam kalan aracı 'deprem hatırası' oldu


Mehmet ÇINARİbrahim LALELİ/HATAY, (DHA)-KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da üzeri tamamen ezilen, sol tarafı ağır hasarlı sadece sağ yan camları kalan bir otomobil, trafikte görüntülendi. Otomobilin sahibi Bostan Türkmen, "Motor kısmında bir şey yok ama geri kısmında büyük hasar var; üzeri neredeyse tamamen yok olmuş. Bu araç, hatıra kalacak" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da enkazdan çıkartılan araçlar, İl Emniyet Müdürlüğü ile AFAD'ın belirlediği 3 noktada toplanıyor. Büyük bir 'araç mezarlığı'nı andıran alanda; büyük kısmı hiç kullanmayacak ya da tamir edilemeyecek araçlar, sahiplerine buradan teslim ediliyor. Depremlerde hasar görmüş birçok araç da Hatay trafiğinde görülüyor. Affan Mahallesi'nde önceki gün üzeri tamamen ezilen, sol tarafı ağır hasarlı sadece sağ yan camları kalan bir otomobil, dikkati çekti.
'ENKAZDAN ÇIKARILIP GARAJA GÖTÜRÜLMÜŞ'
Trafikte ilerlediği sırada görüntülenen otomobilin sahibi Bostan Türkmen, Yayladağı ilçesinde oturduğunu ve evinin tamamen yıkıldığını söyledi. Türkmen, "Enkazdan çıkartılan aracımı trafik ekipleri, köy garajına götürmüş. Ben de gidip, aracımı aldım. Şimdi de evime doğru gidiyorum. Yayladağı tarafında köyde oturuyorum. Motor kısmında bir şey yok ama geri kısmında büyük hasar var; üzeri neredeyse tamamen yok olmuş. En azından köye kadar böyle gideriz. Allah'a şükür can kaybımız yok ama evimiz, eşyalar hepsi gitti. Bunu da bir hatıra olarak bu şekilde köye götürüyorum. Bu araç, hatıra kalacak" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Mehmet ÇINARİbrahim LALELİ
2023-03-05 10:45:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kilometrelerce pedallayıp, çocuklara oyuncak dağıtıyor
YEREL HABERLER Kilometrelerce pedallayıp, çocuklara oyuncak ...
İçişleri Bakanı Soylu, Hatay'da açıklama yaptı: (3)
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Hatay'da açıklama yaptı: (3)
Deprem bölgesinde gazetecilere hizmet veren "Medyabüs"te yangın çıktı
YEREL HABERLER Deprem bölgesinde gazetecilere hizmet veren ...
İçişleri Bakanı Soylu, Hatay'da açıklama yaptı: (2)
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Hatay'da açıklama yaptı: (2)
Bakan Soylu: Depremlerde 45 bin 968 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 267'si Suriyeli
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Depremlerde 45 bin 968 kişi hayatını ...
İçişleri Bakanı Soylu, Hatay'da açıklama yaptı: (1)
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Hatay'da açıklama yaptı: (1)
İçişleri Bakanı Soylu: "(Hatay'da su sıkıntısı iddiası) Sadece bugün Hatay'a verilen ambalajlı su 1 milyon 200 bin adet."
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu: "(Hatay'da su sıkıntısı ...
Bakan Soylu: "(Hatay'da su sıkıntısı iddiası) Sadece birtakım siyasi saiklerle, burada görev yapan arkadaşlarımın moralini bozabilmek için çaba ortaya koyulduğu ortadadır."
YEREL HABERLER Bakan Soylu: "(Hatay'da su sıkıntısı iddiası) Sadece ...
Bakan Soylu: "Bugüne kadar enkazlarda, hastanelerde hayatını kaybeden vatandaşımızın, depremzedelerimizin sayısı 45 bin 968. Bunların içerisinde 4 bin 267 Suriyeli kardeşimiz var."
YEREL HABERLER Bakan Soylu: "Bugüne kadar enkazlarda, hastanelerde ...
Ağacın yıktığı duvar, polis ve bekçinin üzerine devrildi; 1 şehit, 1 yaralı (2)
YEREL HABERLER Ağacın yıktığı duvar, polis ve bekçinin üzerine ...
Ağacın yıktığı duvar, polis ve bekçinin üzerine devrildi
YEREL HABERLER Ağacın yıktığı duvar, polis ve bekçinin üzerine ...
Hatay'da görevde üzerine ağaç ve duvar devrilen polis şehit oldu
YEREL HABERLER Hatay'da görevde üzerine ağaç ve duvar devrilen polis ...
Sağlık Bakanlığı Deprem Sonrası Halk Sağlığı Komisyonu, 3 ilde inceleme yaptı
YEREL HABERLER Sağlık Bakanlığı Deprem Sonrası Halk Sağlığı ...
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan içme suyuna ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan ...
Hatay´da esnaf yaralarını sarmaya başladı; veresiye defterleri yeniden açıldı
YEREL HABERLER Hatay´da esnaf yaralarını sarmaya başladı; veresiye ...
Katar'ın gönderdiği yaşam konteynerleri İskenderun Limanı'na ulaştı
YEREL HABERLER Katar'ın gönderdiği yaşam konteynerleri İskenderun ...
Hatay'da çadır bölgelerine tankerlerle su
YEREL HABERLER Hatay'da çadır bölgelerine tankerlerle su
Güney Koreli sağlık ekibi İskenderun'da depremzedelerin ağrılarını azaltıyor
YEREL HABERLER Güney Koreli sağlık ekibi İskenderun'da ...
Depremin büyük yıkıma yol açtığı Tanışma Mahallesi'nde yaralar sarılıyor
YEREL HABERLER Depremin büyük yıkıma yol açtığı Tanışma ...
HAYAD'dan çağrı: Hatay vatandır, terk edilemez
YEREL HABERLER HAYAD'dan çağrı: Hatay vatandır, terk edilemez
Depremin hasara neden olduğu evlerden geriye penceresiz perdeler kaldı
YEREL HABERLER Depremin hasara neden olduğu evlerden geriye ...
Kaybettiği can dostunun anısına deprem bölgesinde mama dağıtıyor
YEREL HABERLER Kaybettiği can dostunun anısına deprem bölgesinde ...
Hatay Valiliğinden içme suyu açıklaması:
YEREL HABERLER Hatay Valiliğinden içme suyu açıklaması:
Hatay Valiliği: İçme suyu sıkıntısı yok
YEREL HABERLER Hatay Valiliği: İçme suyu sıkıntısı yok

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.