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Hasarlı binaların duvarına cep telefonlarını yazıp gitmişler

DHA

Hasarlı binaların duvarına cep telefonlarını yazıp gitmişler


Mehmet ÇINARİbrahim LALELİ/HATAY, (DHA)HATAY'da depremde ağır hasar alan birçok binanın duvarına, ev sahiplerinin cep telefon numaralarını yazdıkları görüldü. Hasar tespit çalışmalarını sürdüren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri ise ulaşamadıkları ve acil yıkılacak binaların duvarlarına imzalı bildirim tutanağı asıyor.
Hatay'da Antakya, Samandağ, Defne gibi depremin büyük yıkıma sebep olduğu bölgelerde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı teknik ekiplerin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bakanlık teknik ekipleri, Derem bölgesinde hasar durumuna göre acil yıktırılacak binaları da belirliyor. Bu kapsamda ev sahiplerine ulaşılamayan binalarla ilgili yıkım kararı binaların üzerine asılıyor.
Deprem sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce yapılan hasar tespiti çalışmalarında can ve çevre güvenliği büyük risk görülen ve 'Yıktırılacak Bina (Acil Yıktırılacak)' statüsünde olan binalarla ilgili ev sahiplerine ulaşılamayan binalara asılan 'Acil Yıktırılacak Bina İlanen Bildiri Tutanağı' ile bildirimde bulunuluyor. Tutanaklarda, binanın acil yıktırılacak, ağır hasarlı olması nedeniyle girilmesinin tehlikeli olduğu uyarısı da yer alıyor.
Öte yandan kentte birçok ağır hasarlı ve yıkımı yapılacak binanın duvarlarında ise ev sahiplerinin cep telefon numaralarını yazdıkları görüldü. Deprem sonrası diğer kentlere gitmiş veya Hatay'daki çadır/konteyner kentlere yerleştirildiği için ağır hasar alan evinden uzaklaşan birçok depremzede, yıkım veya gerek duyulan resmi işlemler açısından kendilerine ulaşılması adına evlerinin duvarlarına cep telefonlarını yazdı. Özellikle Antakya'da ağır hasarlı birçok binanın duvarında bu şekilde telefon numaralarını görmek mümkün. Yıkım kararı verilen binalarda kırmızı renkte çarpı işaretleri de bulunuyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Mehmet ÇINARİbrahim LALELİ
2023-03-05 11:31:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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