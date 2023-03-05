Depremzede çocuklara 'Charlie Chaplin' sürprizi

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Cihan TEKER/DEFNE(Hatay),(DHA)-HATAY'ın Defne ilçesinde Charlie Chaplin kılığına giren gönüllü performans sanatçısı, çadır çadır gezip, depremzede çocuklarla vakit geçirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay'ın Defne ilçesinde kurduğu çadır kentte, STK'lar çeşitli etkinlikler düzenliyor. Kocaeli Berberler Odası da çocuklara moral için bir performans sanatçısı ile anlaşıp, program yaptı. Charlie Chaplin kılığına giren sanatçı, performansı ile depremzede çocukları eğlendirdi. Çadır, çadır gezen performans sanatçısı, çocuklar ile oyun oynayıp, resimler yaptı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Cihan TEKER

2023-03-05 14:42:42



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