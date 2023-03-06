Ersan SAN/HATAY, (DHA)İSTANBUL Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli mahalle bekçisi Murat Özkaya, gönüllü olarak gittiği deprem bölgesinde, beraberinde getirdiği tıraş takımınıyla depremzede çocukların saçlarını kesti. Daha önce berberlik yaptığı öğrenilen Özkaya, çocuklar başta olmak üzere depremzedelerin saç kesimlerini de yaptı. Özkaya, bölgede gönüllü olarak çalışırken aynı zamanda
saç kesimi gibi ihtiyaçlarını da karşılayarak destek olmaya çalıştığını söyledi. Görüntü dökümü:
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-Murat Özkaya'nın depremzede çocukları tıraş ederken görüntüsü DHA-Gündem Türkiye-Hatay / Merkez
2023-03-06 11:17:38
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