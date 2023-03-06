Mahalle bekçisi depremzede çocukları tıraş etti



Ersan SAN/HATAY, (DHA)İSTANBUL Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli mahalle bekçisi Murat Özkaya, gönüllü olarak gittiği deprem bölgesinde, beraberinde getirdiği tıraş takımıyla depremzede çocukların saçlarını kesti. Daha önce berberlik yaptığı öğrenilen Özkaya, çocuklar başta olmak üzere depremzedelerin saç kesimlerini de yaptı. Özkaya, bölgede gönüllü olarak çalışırken aynı zamanda saç kesimi gibi depremzedelerin ihtiyaçlarını da karşılayarak destek olmaya çalıştığını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Ersan SAN

2023-03-06 11:22:43



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