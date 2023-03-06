Deniz seviyesinin yükseldiği İskenderun'da balıkçı barınağı su altında (2)

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KÖRFEZDE GEMİLER AÇIKTA BEKLİYOR

Hatay'ın İskenderun ilçesinde körfeze gelen gemiler, lodos nedeniyle açıkta bekletilmeye başlandı. Gemiler açıkta demirlerken, şiddetli rüzgar nedeniyle dalgaların etkili olduğu sahil bandı araç trafiğine kapatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Akif ÖZDEMİR

2023-03-06 14:54:34



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