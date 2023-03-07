Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem 

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



HATAY, (DHA)HATAY'ın merkez Defne ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´nın (AFAD) verilerine göre saat 01.14'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Depremin herhangi bir olumsuzluğa yol açıp açmadığının tespiti için ekipler, çalışma başlattı. (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Hatay

2023-03-07 01:37:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.