Deprem mezarlarına Türk bayrağı asıp, mezar taşlarını yaptırdılar



Mehmet ÇINARİbrahim LALELİ/HATAY, (DHA)HATAY'ın Antakya ilçesinde oluşturulan mezarlıklara, depremde hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun defin işlemi tamamlandı. Numaralandırılan mezarlardan bazılarına yakınları Türk bayrağı astı. Bazı kişiler ise depremde kaybettiği yakınlarının mezar taşını yaptırdı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkım ve binlerce can kaybına neden olan depremlerde Hatay'da hayatını kaybedenlerin cenazeleri, kentte çeşitli noktalarda oluşturulan mezarlıklara defnediliyor. AFAD kontrolünde belediyelere ait kepçelerle kazılarak oluşturulan mezarlara, çok sayıda kişi defnedildi.

Defnedilen kişilerin kimlik bilgeleri karışıklık yaşanmaması için kayıt altına alınıyor. Mezarlara da yine ölen kişinin kimlik bilgilerine göre numara veriliyor. Mezarlıklarda, farklı şehirlerden deprem bölgesine gönderilen mobil gasilhaneler de hizmet veriyor. Her defin sonrası dijital ortamda hazırlanan mezarlık krokisi yenilenerek, kayıt altına alınıyor.

Mezarlıklarda, ölenlerin yakınları tarafından mezar başlarına Türk bayrağı asıldığı veya mezarın üzerine örtüldüğü görüldü. Bazı mezarlara da mermer taşlar yaptırılarak konuldu. Yaptırılan mezar taşlarına isim, soyadı ve depremin olduğu '06.02.2023' tarihi yazıldığı görüldü.

Antakya'da oluşturulan büyük deprem mezarlığında yüzlerce kişinin defni yapılırken, bazı mezar sahipleri de numaralı tahtaların üzerine tülbent bağladı. Birçok mezar sahibinin numaralı tahta üzerine depremde hayatını kaybeden yakınının ismini kalemle yazdığı görüldü. Çok sayıda mezara da yakınları tarafından çiçek dikiliyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Mehmet ÇINARİbrahim LALELİ

2023-03-07 09:49:41



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