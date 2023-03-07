Yıkımına başlanan evdeki eşyaları elden ele vererek çıkardılar

Semih ERSÖZLER/HATAY, (DHA)HATAY´ın Samandağ ilçesinde depremde hasar gören evin yıkımı sırasında içeri giren ev sahipleri, tehlikeye aldırış etmeden eşyaları elden ele vererek dışarı çıkardı.
Türkiye'yi sarsan depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay´da enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor. Samandağ ilçesinde depremde hasar gördüğü için yıkımına başlanan bir evin önce mutfak duvarı yıkıldı. Duvarın yıkılmasıyla içeri giren ev sahipleri, eşyalarını çıkarmaya başladı. Tek sıra halinde dizilen aile bireyleri, eşyaları elden ele vererek yol kenarında topladı. Ardından eve giren kişiler, ahşap kapıları sökerek dışarı çıkardı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Semih ERSÖZLER
2023-03-07 13:54:34
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