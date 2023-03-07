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ABD'nin kurduğu sahra hastanesi, Sağlık Bakanlığı'na devredildi

DHA

ABD'nin kurduğu sahra hastanesi, Sağlık Bakanlığı'na devredildi


Akif ÖZDEMİR-Yusuf KANTARLI/HATAY, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye gelen ABD askerlerinin Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Tayfur Sökmen Kampüsü bahçesine kurduğu 100 yataklı, acil servisi ve 2 ameliyathanesi olan sahra hastanesi, Sağlık Bakanlığı'na devredildi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, "Yaklaşık 16 milyon dolara mal olan sahra hastanesinin anahtar teslimini yapıyoruz. ABD ordusu tarafından bu tesis sadece 5 gün içerisinde kuruldu. Daha devir teslim işi gerçekleşmeden 300 hastanın tedavisi gerçekleşmiş" dedi.
ABD Avrupa Deniz Kuvvetleri, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) koordinasyonuyla 633'üncü Cerrahi Müdahale Birliği, Langley Hava Üssü, Tıbbi Kurulum Destek Ekibi'nin (MIST) yardımlarıyla ABD Altıncı Filosu'nun 61/2'nci Görev Gücü'nde görevli ABD deniz piyadeleri, Hatay MKÜ Tayfur Sökmen Kampüsü bahçesine 100 yataklı acil durum sahra hastanesi kurdu. Acil servisi ve 2 ameliyathaneyle 1 yoğun bakım ünitesi olan sahra hastanesinin Sağlık Bakanlığı'na devri için ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake bölgeyi ziyaret etti.
Hastaneyi gezip çalışmalar hakkında bilgi alan Flake, yaptığı değerlendirmede, "Geçtiğimiz aralık ayında eşimle birlikte Hatay'a gelip, buradaki güzel insanları görme imkanı bulmuştuk. Bu noktada özellikle bu depremin sonrasında ortaya çıkan yıkıntı ve yaşananlardan çok büyük üzüntü duyduk. Sadece tek bir depremden de bahsetmiyoruz. Üstüne daha fazla artçı sarsıntılar oldu. Tabi ki insanların normal hayatına dönmesini zorlaştırıyor. Depremin hemen ardından ABD Başkanı Biden, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, desteklerini ifade etti ve ABD hükümetinin bu depremlerle ilgili ne gerekiyorsa her türlü yardımı yapabileceği hususunda gerekli talimatları ilgili kuruluşlarımıza verdi" dedi.
ABD HÜKÜMETİNDEN 185 MİLYON, ÖZEL SEKTÖRDEN 100 MİLYON DOLAR
Daha önce kongrede birlikte görev yaptığı arkadaşlarıyla görüştüğünü belirten Büyükelçi Flake, "Kendilerine de çok net bir şekilde Türkiye'nin bugüne kadar, daha önce başka ülkelerde yaşanan felaketlere nasıl müdahale ettiğini, nasıl yardımcı olduğunu açıkça ifade ettim. Geçtiğimiz 7 yıl, 5 kıtada 50'den fazla ülkede her türlü yardımı getirmek için ne gibi çalışmalar yaptığını ifade ettim. Artık şimdi de sıranın, dünyanın, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bu zamanda yardım etme zamanı olduğunun altını çizdim. Tabi Türkiye'nin bu kadar zamanda yaşanan bu sıkıntılar çerçevesinde, dünyanın birçok ülkesine yardımcı olmasının bir karşılığını da bugün çok net bir şekilde 100'ü aşkın ülkenin Türkiye'nin yanında olmak suretiyle yardım sağlamasını da net bir şekilde görebiliyoruz. Bu noktada tabi ABD elinden gelen her türlü yardımı yapma çerçevesinde 185 milyon dolarlık hükümet olarak bir yardım gerçekleştireceğini ortaya koymuştur. Aynı zamanda arama-kurtarma çalışmaları çerçevesinde ABD bu çalışmaları yürütmektedir. ABD özel sektörünün de bugüne kadar yaptığı yardımlar 100 milyon doları bulmuştur" diye konuştu.
'TÜRK HALKIYLA DOST OLDUĞUMUZU İFADE ETMEK İSTİYORUM'
Türk yetkililerle yaptıkları görüşmede özellikle Dışişleri Bakanlığı ve AFAD'dan nelere ihtiyaç olduğunu öğrendiklerini kaydeden Flake, şunları söyledi:
"Bu çerçevede ilk etapta bir arama-kurtarma ekibi gönderdik. Adıyaman'daki çalışmaları yürüttüler. Şimdi de buna ilaveten olduğu gibi bir sahra hastanesini hizmete açıyoruz. Bizimle birlikte yakın çalışma fırsatı bulundukları ve gösterdikleri iş birliğinden dolayı Dışişleri Bakanlığı'na teşekkür etmek istiyorum. Bizimle kurdukları ortaklıklar hususunda Türk ordusuna, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de çok teşekkür etmek istiyorum. Özellikle geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanımız Blinken'in Türkiye'ye ziyareti söz konusu olmuştu. İşte o yüzden hepimiz burada net bir şekilde, Türk halkıyla dost olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bugün 16 milyon dolara yaklaşık mal olan sahra hastanesinin devri için buradayız. Bugün burada bu sahra hastanesinin anahtar teslimini yapacağız. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim ediyoruz. ABD ordusu tarafından bu tesis sadece 5 gün içerisinde kuruldu. Hatta şunu fark ettim ki; daha devir teslim işi gerçekleşmeden, anahtarları kendilerine teslim etmeden 300 hastanın burada tedavisi gerçekleşmiş. Bu depremlerin ardından gerek Amerikan Başkanı Biden, gerekse Dışişleri Bakanı Blinken, ne kadar ihtiyaç olursa Amerikan hükümeti olarak Türk dostlarımızın yanında yer almayı sürdüreceklerini kaydetti. Bu sahra hastanesi de bahsettiğim bu dostluğun yakınlığı simgesi halindedir."
Açıklamaların ardından sahra hastanesinin Sağlık Bakanlığı'na devir işlemi yapıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Antakya Akif ÖZDEMİR Yusuf KANTARLI
2023-03-07 15:14:53

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