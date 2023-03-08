Çadır yandı; 10 kişilik depremzede aile sokakta kaldı

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Ufuk AKTUĞ/ARSUZ (Hatay), (DHA)HATAY´ın Arsuz ilçesinde deprem nedeniyle evleri zarar gören ailenin kaldığı çadırda, fırtına nedeniyle birbirine çarpan elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Can kaybının olmadığı yangında çadır ve yanındaki 2 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri zarar gören 10 kişilik aile, Karaağaç Mahallesi Şehit Umut Sakaroğlu Caddesi´ndeki geri dönüşüm tesisinde çadır kurup burada yaşamaya başladı. Ancak dün fırtına nedeniyle birbirine çarpan elektrik tellerinden çıkan kıvılcım çadırın üzerine düştü. Çadır alev alırken burada yaşayanlar kendilerini dışarı attı. Park halindeki 2 otomobile de sıçrayan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ancak çadır ve otomobiller kullanılamaz hale geldi.

Süheyla Küçük, çadırda çocukları, damadı ve torunlarıyla birlikte kaldıklarını, büyük bir korku yaşadıklarını belirterek, yeni çadır veya konteyner istediğini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2023-03-08 11:05:40



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