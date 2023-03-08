Denizcilerden depremzede çocuklara oyuncak



Semih ERSÖZLER/ HATAY, (DHA)İSTANBUL Şehir Hatları vapurlarında çalışanların kurduğu Levend Denizciler Derneği üyeleri, Hatay'a gelerek depremzede çocuklara oyuncak dağıttı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde 46 binden fazla kişi, hayatını kaybetti. Depremin vurduğu şehirlerden biri de Hatay oldu. Kentteki yüzlerce bina, yerle bir olurken, iş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmalarına ve hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor.

İstanbul Şehir Hatları vapurlarında çalışanların kurduğu Levend Denizciler Derneği üyeleri de depremin ilk gününden bu yana bölgeye farklı yardımlar ulaştırıyor. Hatay'da okulların ihtiyaçlarıyla ilgili yardım toplayıp, ulaştıran dernek üyeleri, son olarak aynı bölgedeki çocukların yüzlerini güldürebilmek için oyuncak, bisiklet ve kıyafet dağıttı.

Levend Denizciler Derneği Başkanı Murat Şafak, çalışmalarıyla ilgili "Kurduğumuz derneğimizle ilk günden bu yana deprem bölgesindeyiz. 4'üncü gelişimiz. Bu sefer çocukların yüzlerinde ufak da olsa bir gülümsemeye sebep olmak istedik. Gelen yardımları bölgedeki çocuklara ulaştırıyoruz. Amacımız, bu bölgeleri unutturmamak. Depremin ilk 10 günü Hatay bölgesindeydik. Kalan günlerde diğer illeri gezdik. Çadır ve konteyner kentlerde kurulan okullara yardım malzemeleri götürdük. Öğretmenlerimiz bizlere gerekli ihtiyaçları iletiyor, biz de temin etmeye çalışıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hatay Semih ERSÖZLER

2023-03-08 11:55:18



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