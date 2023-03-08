Hatay'da çadırda kalan kadınlara '8 Mart' karanfili



Akif ÖZDEMİRYusuf KANTARLI/ HATAY, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde büyük yıkımın olduğu Hatay'da, çadırlarda yaşamını sürdüren kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü karanfillerle kutlandı. Adana'dan getirdiği karanfilleri kadınlara veren kebapçı esnafından Yaşar Aydın, hijyen malzemelerinin yer aldığı kutuları da kadınlara dağıttı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7'lik ve 7.6'lık depremlerde büyük yıkımın meydana geldiği Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde evleri hasar gören ve yakınlarını kaybedenler, kurulan çadırlarda yaşamını sürdürüyor. Dünya Kadınlar Günü'nü çadırlarında geçiren kadınlara moral olması için Adana'dan karanfiller ve hijyen malzemelerinin olduğu kutuları getiren kebapçı Yaşar Aydın, tek tek aileleri gezdi.

Daha önce deprem bölgelerinde mangal yakıp, kebap dağıtan Aydın, kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayıp, karanfil verdi. Depremzede kadınlardan bazıları, Dünya Kadınlar Günü olduğunu unuttuklarını belirtirken, bazıları ise hatırlanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Deprem bölgelerini gezdiğini ve erzak ile kebap dağıttığını anlatan Yaşar Aydın, "Buradan dünyadaki tüm kadınların gününü kutluyorum. Allah hiçbir annemize acı yaşatmasın. Hiçbir evladımızı da annesiz bırakmasın. Bir daha böyle acılar olmasın. Bugün bir nebzede olsa onlara bir moral, yetişebildiğimiz kadar yetişeceğiz. Geldiğimizde çoğu kişi, bugünden haberdar değildi. Nasıl haberdar olsunlar ki? Dünyaları başlarına yıkılmış ama bugünleri de atlatacağız. Bugün çok daha umutlu olduklarını görüyoruz. Onlar da hayata tutunmaya çalışıyor. Biz devletimiz, milletimiz birlikte oldukça bu yaraları saracağız. Gün, birlik ve beraberlik günü. Yemek önemli değil. Onlar, yanlarında olduğumuzu görünce moral doluyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Antakya Akif ÖZDEMİR Yusuf KANTARLI

2023-03-08 14:20:13



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