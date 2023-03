Bakan Koca: Antakya´daki özel hastaneyle ilgili iddialara ilişkin soruşturma başlattık

Semih ERSÖZLERBurak YALMAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, depremde Antakya´daki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde hastaların ölüme terk edildiği iddialarına ilişkin, "Depremin sağlık camiamıza yaşattığı üzüntüler, bir kat daha artırmıştır. Bu ve benzeri iddialar ile ilgili gerekli soruşturmaları başlatmış bulunuyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samandağ ilçesindeki sahra hastanesinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından basın açıklaması yapan Bakan Koca, kentteki şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmasının riskli olduğunu vurguladı. Salgın riskine karşı aldıkları tedbirleri sürdürdüklerini dile getiren Bakan Koca, "On binlerce insan içinde sayısı onla, yirmiyle ifade edilen ishal gibi bazı vakalar özel anlam ifade etmeyen, deprem bölgesi dışında da görülen enfeksiyon tablosundan farkı olmayan durumlardır" dedi.

122 BİN SAĞLIK PERSONELİ GÖREVDE

Afet bölgesinde 17 binden fazlası doktor olmak üzere 122 bin sağlık personelinin görev başında olduğunu anlatan Bakan Koca, "Verilen birinci basamak sağlık hizmetinin sayısı 3 milyona yaklaşmıştır. Sağlık taramaları kapsamında köylerimize yaklaşık 9 bin ziyaret yapılmıştır. Ekiplerimizce, yaşadığı yere gidilerek muayene edilen hasta sayısı ise 250 bini geçmiş durumda. Hastalarımızın ilaçları hızla temin edilmektedir. 26 sahra hastanesi ve 133 acil müdahale ünitesi ile yaklaşık bin 200 yerleşik sağlık hizmet kurumumuz bölgede faaliyetine devam ediyor. Sahra hastanelerinde verilmekte olan sağlık hizmetlerinin kapsamını sizlere şöyle özetleyebilirim: Röntgenden bilgisayarlı tomografiye, diyabet tanı ve tedavi düzenlemesinden ciddi cerrahi operasyonlara kadar belli başlı her şey yapılabilmektedir" diye konuştu.

5 BİN 400'ÜN ÜZERİNDE GÖRÜŞME

Sağlık hizmetlerinde iki özel grup bulunduğuna dikkat çeken Bakan Koca, şunları söyledi:

"75 yaş üstü büyüklerimize ikamet ettikleri yerden taşınmış olsalar bile ulaşmaya çalışıyor, kronik hastalıklarını takip ediyor, ilaçlarını veriyoruz. Kurduğumuz sistem, hastaneye yatırılarak tedaviye kadar her ihtiyaçla yakından ilgilenmeyi içeriyor. Bu sistemle, afet bölgesinde şu ana kadar 32 bin 724 büyüğümüzle ilgilenme imkanı bulduk. Bir diğer özel grup olan depremzede çocuklarımıza hem yüz yüze, hem de online görüşmelerle ruh sağlığı hizmeti veriyoruz. Online hizmette ve sahada görevli veya gönüllü olan çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanı sayısı 307´dir. Deprem bölgesinde terapi amaçlı yüz yüze görüşmelerin sayısı dün bin 400´ü geçmiş durumdaydı. Deprem bölgesi dışında bu görüşmeler 2 bin 600´ü buldu. Ayrıca çevrimiçi bin 400 görüşme gerçekleştirildi. Toplamda 5 bin 400´ün üzerinde görüşme gerçekleşmiştir."

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN DURUMU

İstanbul´daki iki üniversite hastanesiyle ilgili gelişmelerden bahseden Bakan Koca şöyle konuştu:

"Deprem hepimiz için uyarıcı oldu. Toplum olarak elimizde yeni bir acil işler listesi var. Afet durumunda ihtiyacımızın kat kat artacağı sağlık kurumlarımız için ülke genelinde harekete geçmiş durumdayız. İstanbul´da, binaları sorunlu iki üniversite hastanemiz için adım atıyoruz. İstanbul Tıp Fakültesi´nin, yaygın adıyla Çapa´nın mevcut yerleşkesindeki inşaatlar hızla bitirilecek. Çapa´nın Hasdal Kampüsü inşaatı hızlandırılıp faaliyete geçirilecek. Beylikdüzü Devlet Hastanesi ile Eyüp Devlet Hastanesi, kendi hizmet binalarına kavuşana kadar Çapa Tıp Fakültesi´nin kullanımına açılacaktır. Cerrahpaşa Tıp Fakültemizin ise hemen bitişiğinde olan Samatya olarak bilinen İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi kullanımına açılacaktır. Cerrahpaşa´ya bağlı Haseki Kardiyoloji Enstitüsü, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde hizmet imkanı bulacak."

`ÜZÜNTÜLER BİR KAT DAHA ARTMIŞTIR´

Bakan Fahrettin Koca, depremde, Antakya´daki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde hastaların ölüme terk edildiği iddialarına ilişkin ise "Depremin sağlık camiamıza yaşattığı üzüntüler, bir kat daha artırmıştır. Bu ve benzeri iddialar ile ilgili gerekli soruşturmaları başlatmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Samandağı Semih ERSÖZLER-Burak YALMAN

