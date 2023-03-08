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Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi bahçesine konteyner kent kuruluyor

DHA

Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi bahçesine konteyner kent kuruluyor


Akif ÖZDEMİRYusuf KANTARLI/ HATAY, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde akademisyen, idari kadro ve öğrencilerinden kayıp veren Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin bahçesine konteyner kent kurulumu başladı. Kurulacak konteyner kente eğitimin devamlılığı için akademik kadro ve personel yerleştirilecek.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7.7. ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde büyük hasarın oluştuğu Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi'nde eğitimin devamlılığı ve personelin barınması için çalışmalar yürütülüyor. Üniversite bahçesine Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan altyapı çalışmaları sonrası konteynerler kurulmaya başlandı. MKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, barınma problemini depremin ilk gününden bu yana çözmek için gayret gösterdiklerini kaydederken, "Hem AFAD hem de devletin diğer kurumlarıyla STK'larla iletişime geçerek onların bu anlamda katkılarını üniversiteye de yapmalarını sağlıyoruz. Bu bağlamda içinde bulunduğumuz alan Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapısı oluşturuldu. Kanalizasyon, su, elektrik gibi. Şimdi konteynerlerimizi yerleştirmeye başladık. Çok kısa sürede bunları tamamlayacağız ve burada şu anda depremin başından beri hizmet veren ve çaba gösteren personelimizi ilk etapta buraya yerleştirmek istiyoruz. Ardından da bizim üniversitemizdeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin ve diğer hizmetlerimizin devam edebilmesi için 3 bin 200 civarında personelimizin buraya gelmesini sağlayacağız. Bunun için onların barınma imkanlarının hazır edilmesi gerekiyor. Bu anlamda kampüsün uygun yerlerinde 3 farklı yerde yaklaşık bin konteynerlik alan belirledik. Bunların altyapısının hazırlanması, konteynerlerinin temin edilmesi için girişimlerde bulunduk. Süreci takip ediyoruz. Hızlı bir şekilde burada bir yaşam alanı oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.
'ÜNİVERSİTE BİNALARI YÜZDE 60'IN ÜZERİNDE HASARLI'
Rektör Prof. Dr. Veysel Eren, ilk depremde üniversite binalarının oldukça iyi olduğunu ancak ikinci depremle birlikte hasarlar meydana geldiğini belirterek, "Binalarımız şu anda da kent merkezine göre iyi görünüyor. Ama yaptırdığımız analizlerde hasar tespit çalışmalarında üniversitemiz binalarının ikinci depremden sonra önemli ölçüde hasar gördüğünü öğrendik. Yüzde 60'ın üzerinde binalarımız hasarlı şu anda. Hasarlı binaların etrafını kırmızı bantlarla çeviriyoruz. İnsanlar, öğretim elemanlarımız, öğrencilerimiz girmesinler herhangi olumsuz bir şey olmasın diye. Bir taraftan da önümüzdeki eğitim öğretim dönemi için hazırlıklar yapıyoruz. Bu dönem uygulamalı eğitim-öğretim veren sınıflar, bulundukları yerlerdeki üniversitelerde eğitimlerini alacaklar özel öğrenci olarak. Ama diğer öğrencilerimiz uzaktan eğitim yöntemiyle derslerini alacaklar. Ama ekime kadar biz burada yüzyüze eğitim için gerekli olan altyapıyı hazırlamak istiyoruz. Bunun gayreti içerisindeyiz. Yıkılacak binalarımızla ilgili zaten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı TOKİ ve Emlak Konut üzerinden işlemlerin yürütüleceği Cumhurbaşkanlığı tarafından bildirildi. Bu çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" diye konuştu. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Hatay / Antakya Akif ÖZDEMİR Yusuf KANTARLI
2023-03-08 16:44:45

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