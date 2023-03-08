Hastaların ölüme terk edildiği iddia edilen özel hastanede tıbbi cihazlar tahliye ediliyor



Akif ÖZDEMİRYusuf KANTARLI/ ANTAKYA (Hatay), (DHA)KARAMANMARAŞ merkezli depremlerde yoğun bakım ünitesinde biri bebek 14 hastanın ölüme terk edildiği iddia edilen ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın soruşturma başlatıldığını duyurduğu özel hastanede tıbbi cihazlar tahliye edilmeye başlandı. Ekiplerin çalışması Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından görüntülenirken, valilik kararıyla tahliye edilen cihazlar, hastane otoparkında toplanıyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir özel hastane ağır hasar gördü. Yoğun bakım ünitesinde biri bebek 14 hastanın olduğu iddia edilen hastanede, çalışanların depremde kaçtıkları, hastaların ölüme terk edildiği öne sürüldü. Depremin ardından hastaneye giren kurtarma ekiplerinin, hastalardan bazılarını kurtarabildiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanenin yoğun bakım servisinde hastaların ölüme terk edildiği iddialarına ilişkin "Depremin sağlık camiamıza yaşattığı üzüntüler, bir kat daha artmıştır. Bu ve benzeri iddialar ile ilgili gerekli soruşturmaları başlatmış bulunuyoruz" dedi.

CİHAZLAR TAHLİYE EDİLİYOR

Bakan Koca'nın soruşturma başlatıldığını duyurduğu hastanenin çevresine çok sayıda iş makinesi ve vinç getirildi. Uzatılan merdivenle hastaneye giren ekipler, tıbbi cihazların deprem bölgesinde kullanılabilmesi amacıyla tahliyesini başlattı. Hastanedeki ekiplerin çalışması DHA tarafından görüntülendi. Görüntülerde; hastanenin depremlerde büyük hasar aldığı kaydedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Akif ÖZDEMİRYusuf KANTARLI

2023-03-08 18:34:46



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