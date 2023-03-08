Bakan Bilgin: Milletimizin, bu felaketin acılarını unutması kolay değil



Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN (Hatay), (DHA)ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Hatay'ın Defne ilçesindeki çadırkentte, kadın depremzedelerin '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Bilgin, "Milletimizin, bu felaketin acılarını unutması kolay değil ama karşılaştığımız bu zorlukları el birliğiyle aşacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Hatay'ın Defne ilçesindeki çadırkenti ziyaret etti. Kadın depremzedelerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Bilgin ve Atalay, çocuklara da oyuncak dağıttı. Burada konuşan Bakan Bilgin, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için gayretli bir organizasyon yürütüldüğünü söyledi. Bilgin, "Milletimizin, bu felaketin acılarını unutması kolay değil ama karşılaştığımız bu zorlukları el birliğiyle aşacağız. Biz, sizin yanınızdayız" dedi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay da her yıl 8 Mart'ta belli yerlere kadınlar adına ağaç diktiklerini anımsatarak, bu yıl deprem nedeniyle bunu gerçekleştiremediklerini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2023-03-08 19:15:48



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